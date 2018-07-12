Калужские власти считают, что ИННОПРОМ позволяет региону расширить деловое сотрудничество

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Международная выставка ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге дает возможность расширить деловое сотрудничество Калужской области и привлечь новых инвесторов, сообщил ТАСС в четверг министр экономического развития региона Илья Веселов.

"Для региона это не только возможность стать участниками обсуждения актуальных вопросов, но и отличный механизм расширения делового сотрудничества. В этом году мы провели целый ряд встреч, каждая из которых имеет большое значение для дальнейшего развития промышленности региона. Был подписан ряд соглашений о реализации новых проектов. Кроме того, состоялись переговоры с представителями крупных компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере производства промышленного оборудования, робототехники, в области информационных технологий", - сказал Веселов.

Он отметил, что на выставочном стенде Калужской области представили не только экономический потенциал региона, перспективные отраслевые проекты, но и конкретную продукцию и передовые разработки калужских предприятий, что помогло привлечь инвесторов в регион.

Ранее сообщалось, что на выставке ИННОПРОМ-2018 первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов подписал соглашение с китайской провинцией Хэйлунцзян о развитии на территории региона бизнеса в сфере автомобилестроения, железнодорожного и авиационного транспорта. Мэр Калуги Дмитрий Разумовский подписал соглашение с компанией "Меркатор Калуга" о запуске пилотного проекта по внедрению цифровых технологий в ЖКХ.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Южная Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.