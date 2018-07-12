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Нацбанк Украины: отсутствие кредитов МВФ несет угрозу финансированию бюджетных расходов

Экономика и бизнес
12 июля, 23:31 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июля. /ТАСС

Кроме того, по информации НБУ, невыполнение Киевом заявленных в программе Международного валютного фонда реформ несет риски для макроэкономической стабильности

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КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Невыполнение Украиной требований, заявленных в программе Международного валютного фонда (МВФ), несет риски для макроэкономической стабильности страны. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Дальнейшее промедление с реализацией условий программы сотрудничества с МВФ уменьшает вероятность получения финансирования, предусмотренного этой программой, и все больше сужает окно возможностей в привлечении долговых ресурсов на международных рынках капитала, необходимых для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах. Поэтому недополучение запланированных поступлений обостряет проблемы финансирования бюджетных расходов", - сказано в сообщении.

Кроме того, по информации НБУ, невыполнение Украиной заявленных в программе МВФ реформ несет риски для макроэкономической стабильности. Нацбанк также констатировал рост оттока капитала с Украины и сохранение высоких темпов трудовой миграции, которые называет одними из ключевых рисков экономической стабильности.

Последний меморандум о сотрудничестве с МВФ Украина подписала в марте 2015 года. В течение четырех лет фонд обещал выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Последний из них 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд. И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова 11 июня сообщила, что Украина может получить очередной транш от МВФ осенью этого года. Киев рассчитывает на сумму не менее $2 млрд.

МВФ настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как правительство Украины считает такое резкое повышение неоправданным. Киев сейчас находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу, из-за чего фонд решил пока не выделять Украине очередной транш кредита.

Правительство должно было повысить цену на газ для населения еще весной текущего года, но не стало делать это ни 1 апреля, ни - после отсрочки - 1 июня. Согласно решению, принятому правительством, цена на газ будет действовать без изменений по меньшей мере до 1 августа. Для населения цена газа составляет 6957,90 гривен (около $267) за 1 тыс. куб. м.

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