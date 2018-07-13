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"Русал" введет второй пусковой комплекс БоАЗ в I квартале 2019 года

Экономика и бизнес
13 июля, 8:06 UTC+3

По словам президента компании Владислава Соловьева, мощность второго пускового комплекса завода составит 148 тыс. тонн алюминия в год

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КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Второй пусковой комплекс Богучанского алюминиевого завода может быть введен в первом квартале 2019 года, сообщил журналистам в Красноярске президент "Русала" Владислав Соловьев.

"Мы планируем в конце этого года закончить строительство, а в первом квартале следующего мы его введем", - сказал он. По словам Соловьева, мощность второго пускового комплекса завода составит 148 тыс. тонн алюминия в год.

Глава "Русала" отметил, что компания сохраняет планы реализации проекта Тайшетского алюминиевого завода, так он находится в высокой степени готовности, все зависит от возможности финансирования.

Богучанский алюминиевый завод расположен в Богучанском районе Красноярского края. Его строительство ведется в рамках Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО), совместного проекта компании "Русал" и компании "Русгидро".

Объем производства планировался в размере 588 тысяч тонн алюминия в год. Объем инвестиций в строительство завода превысил $2,6 млрд.

"Русал" начал строительство Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области в 2006 году, но в 2009 году был вынужден заморозить проект. Компания вложила в завод порядка $800 млн собственных средств. Инвестиции в достройку завода "Русал" оценивал в $711 млн (без учета НДС), из них $700 млн компания планировала привлечь в виде проектного финансирования, переговоры об этом, в частности, велись с Внешэкономбанком.

В 2016 году "Русал" предложил "Русгидро" стать соинвестором в проекте в качестве альтернативы строительства второй очереди Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ, которым компании владеют паритетно). В августе 2017 года совет директоров "Русгидро" одобрил предварительные параметры сделки по совместной достройке Тайшетского завода.

Для завершения строительства Тайшетского алюминиевого завода планируется создать проектную компанию, на которую и будет привлекаться финансирование.

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