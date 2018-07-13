"Русал": получение "Юнипро" платы за мощность после аварии на Березовской ГРЭС незаконно

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. ОК "Русал" поддерживает решение суда по ФАС о переплате генерирующей компании "Юнипро" (входит в германский концерн Uniper) за непоставленную мощность, так как "Юнипро" не имела права на получение платежей по договору на поставку мощности (ДПМ) после аварии на третьем блоке Березовской ГРЭС. Об этом сообщил журналистам президент "Русала" Владислав Соловьев.

"Другие компании нас также поддерживают, мы считаем, что блока нет, и, соответственно, нет права получать платежи по ДПМ", - сказал он.

Третий энергоблок Березовской ГРЭС был запущен осенью 2015 года в рамках программы ДПМ, предусматривающей возврат инвестиций с гарантированной доходностью путем повышенных платежей за мощность для промышленных предприятий. 1 февраля 2016 года на энергоблоке произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла, но компания "Юнипро" продолжала получать платежи за мощность по ДПМ, хотя эту мощность не поставляла.

В этой связи Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в июне 2017 года возбудила дело из-за недопоставки мощности с Березовской ГРЭС. По оценке службы, рынок переплатил порядка 1 млрд руб. за мощность, которая в итоге так и не была поставлена на рынок. В январе 2018 года ФАС признала "Юнипро" и "Системного оператора" виновными в нарушении закона о конкуренции, что подразумевает наложение штрафа на каждую компанию. Размер штрафа для компаний регулятор еще не рассчитал.

"Системный оператор" и "Юнипро" пытались оспорить законность решения ФАС в суде, но суд встал на сторону антимонопольной службы, подтвердив законность вынесенного ею решения.

Предприятия "Русала", работающие в Красноярском крае, в частности, Богучанский алюминиевый завод (БоАЗ), в начале этого года пытались потребовать о расторжении с "Юнипро" договора о предоставлении мощности на строительство третьего блока на Березовской ГРЭС после пожара. Но позднее это письмо было отозвано.

Как сообщали СМИ, БоАЗ оценил потери завода в результате оплаты по ДПМ недопоставленной в 2016 году мощности с третьего блока Березовской ГРЭС в 43,35 млн рублей, квалифицировав эту сумму как "незаконное обогащение" и требовал от "Юнипро" вернуть эту сумму.