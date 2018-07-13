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УВЗ вышел на прибыль после убытков, в 2018 году надеется получить 1 млрд рублей

Экономика и бизнес
13 июля, 11:20 UTC+3

По результатам прошлого года корпорация получила консолидированную прибыль по МСФО почти 1,3 млрд рублей

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ) в 2017 году получил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 1,3 млрд рублей против убытка в 16 млрд рублей годом ранее, в 2018 году рассчитывает получить 1 млрд рублей прибыли, сообщил в интервью ТАСС глава корпорации Александр Потапов.

"Корпорация по результатам 2017 года получила консолидированную прибыль по МСФО почти 1,3 млрд рублей, в то время как в 2015 году убытки составляли порядка 18,7 млрд рублей, в 2016 году более 16 млрд, в 2018 году мы перешли в ноль. По итогам 2018 года мы должны получить консолидированную прибыль в пределах 1 млрд рублей, хотя, конечно, цыплят по осени считают", - сказал Потапов.

По его словам, высокомаржинальные проекты УВЗ сегодня, прежде всего, касаются военно-технического сотрудничества. "В гражданском секторе мы выходим на прибыль, но она тоже недостаточна для того, чтобы обеспечить качественный рост чистой прибыли. Мы к этому стремимся. Что мы делаем? Как правило, сокращаем издержки, избавляемся как от непрофильных активов, так и профильных, которые сегодня избыточны для нас или могут быть наиболее эффективны в других компаниях", - отметил глава УВЗ.

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, подвижного железнодорожного состава. В конце декабря 2016 года указом президента РФ 100% акций "Уралвагонзавода" переданы от Росимущества госкорпорации "Ростех".

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