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Власти подготовили два дома на юго-западе Москвы к заселению по программе реновации

Экономика и бизнес
13 июля, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Выдача смотровых ордеров начнется в субботу

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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Власти подготовили два дома на юго-западе Москвы, построенные ранее по городской программе "Жилище", к заселению в рамках реновации. Жильцы трех ветхих трехэтажных зданий смогут переехать в два новых дома на улице Изюмская в Южном Бутове, сообщил журналистам в пятницу замруководителя департамента градостроительной политики Андрей Валуй.

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"В Юго-Западном административном округе Москвы начинается переселение жителей по программе реновации. Под заселение будут переданы два дома в районе Южное Бутово по адресам: улица Изюмская, дом 55, корп. 1, улица Изюмская, дом 49, корп.2", - сказал он.

По программе реновации переедут жильцы трех трехэтажных домов 21, 23 и 25 по улице Краснолиманская. Для переезда подготовлены два новых многоэтажных дома со встроенными нежилыми помещениями без конкретного функционального назначения с возможным размещением офисов и техническим подпольем. Отделка квартир выполнена в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением правительства Москвы, в домах созданы комфортные условия для проживания маломобильных групп граждан, подъезды оборудованы подъемниками.

Валуй отметил, что жильцы, переезжающие по программе реновации, "сохранят привычный уклад и окружение". В шаговой доступности находятся три школы и поликлиника. "Выдача смотровых ордеров начнется 14 июля. Центр информирования по переселению располагается на первом этаже дома на улице Изюмской, дом 55, корп. 1", - уточнил замглавы департамента.

В Москве под заселение по программе реновации передано уже девять домов: на 5-й Парковой улице в Восточном административном округе, дома на проспекте Вернадского, Гжатской улице и улице Красных зорь в Западном административном округе, и еще четыре на северо-востоке столицы: два на улице Летчика Бабушкина, и по одному на улице Полярной и проезде Дежнева соответственно.

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Всего в Юго-Западном округе в программу рановации включены 520 домов, подобрано 34 стартовых площадки для строительства.

Программа реновации

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные "хрущевки". Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.

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