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Глава УВЗ: выполнение контрагентами поставок для ГОЗ должно жестко регулироваться

Экономика и бизнес
13 июля, 11:28 UTC+3

Александр Потапов подчеркнул, что по причине отсутствия мер воздействия на недобросовестных подрядчиков при выполнении гособоронзаказа могут возникнуть проблемы

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава "Уралвагонзавода" (УВЗ) Александр Потапов считает, что механизм выполнения договорных обязательств контрагентами поставок для гособоронзаказа необходимо жестко зарегулировать. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

"Настало время достаточно жестко зарегулировать этот механизм контрактации, выполнения договорных обязательств, тогда это нивелирует риски головных исполнителей по гособоронзаказу. Сейчас это сводится к административному давлению на уровне директора с директором. Это ручное управление, это никакая не система, от этого надо отходить", - сказал Потапов, добавив, что из-за отсутствия мер воздействия на недобросовестных подрядчиков при выполнении гособоронзаказа могут возникнуть проблемы.

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