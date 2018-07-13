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Новак заявил, что с начала июня розничные цены на бензин перестали расти

Экономика и бизнес
13 июля, 11:20 дата обновления: 13 июля, 11:52 UTC+3

Глава Минэнерго добавил, что ведомство предлагает стимулировать нефтехимическую отрасль и ввести отрицательный акциз для сжиженных углеводородных газов

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Розничные цены на бензин перестали расти с начала июня, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

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"Предпринимаемые [правительством] меры уже дали результат. С начала июня розничные цены на бензин перестали расти, оптовые цены снизились. Минэнерго совместно с ФАС внимательно следит за ситуацией, - сказал Новак, выступая в Совете Федерации в пятницу.

Министерство энергетики России предлагает стимулировать нефтехимическую отрасль и ввести отрицательный акциз для сжиженных углеводородных газов (СУГ), а также на этан, сообщил Новак.

"Министерство энергетики разработало меры по стимулированию нефтехимической отрасли. Они предусматривают введение отрицательного акциза на сжиженные углеводородные газы, а также на этан", - сказал он.

По его словам, если решение по стимулированию будет принято, то производство полимеров может вырасти на 12 млн тонн в год. При этом в отрасль будет привлечено более $50 млрд инвестиций и создано более 18 тыс. рабочих мест.

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