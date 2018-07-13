МЭР: РФ постарается сохранить низкий уровень безработицы среди старшего поколения

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Уровень безработицы среди старшего поколения в РФ низок, правительство постарается его сохранить, сказал журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Люди старшего поколения - это та группа населения, где уровень безработицы самый низкий. С точки зрения правительства будет делаться все, чтобы эта ситуация не только не ухудшалась, а становилась лучше", - заявил он.

С точки зрения конкуренции на рынке труда преимущества также у поколения 1990-х годов, добавил Орешкин. "Этому поколению, которое рождалось в 1990-е, очень повезло, потому что конкуренция на рынке труда для них будет наименьшая", - сказал он.

Количество рабочих мест растет, поэтому выпускники этого года попали в наиболее благоприятные условия, отметил Орешкин.

Инфографика Пенсионный возраст в России и других странах мира Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. О том, когда на пенсию выходят в США, Китае и странах Европы – в инфографике ТАСС.