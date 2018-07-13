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МЭР: РФ постарается сохранить низкий уровень безработицы среди старшего поколения

Экономика и бизнес
13 июля, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Как заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, поколение 1990-х находится в наиболее благоприятной ситуации

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Уровень безработицы среди старшего поколения в РФ низок, правительство постарается его сохранить, сказал журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Люди старшего поколения - это та группа населения, где уровень безработицы самый низкий. С точки зрения правительства будет делаться все, чтобы эта ситуация не только не ухудшалась, а становилась лучше", - заявил он.

С точки зрения конкуренции на рынке труда преимущества также у поколения 1990-х годов, добавил Орешкин. "Этому поколению, которое рождалось в 1990-е, очень повезло, потому что конкуренция на рынке труда для них будет наименьшая", - сказал он.

Количество рабочих мест растет, поэтому выпускники этого года попали в наиболее благоприятные условия, отметил Орешкин.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Страны
Россия
Темы
Пенсионная реформа
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