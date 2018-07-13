Новак: РФ заинтересована в продолжении программы "нефть в обмен на товары" с Ираном

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия продолжает интересоваться сделкой "нефть в обмен на товары" с Ираном, несмотря на заявления США о возможности наложить санкции на страны, покупающие иранскую нефть.

Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Иран имел возможность покупать российские товары, работы и услуги, чтобы увеличить торгово-экономический оборот и развивать отношения", - сказал он, отвечая на вопрос будет ли Россия отказываться от сделки из-за заявления США.

Он пояснил, что программа "нефть в обмен на товары" не подразумевает прямой покупки Россией нефти. "Идет покупка не Россией и не российскими предприятиям", - добавил он.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин говорил, что американская администрация введет санкции в отношении России, Китая и Евросоюза в случае продолжения закупки ими нефти у Ирана вопреки призывам США. Госдепартамент ранее сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти. Президент Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Сделка с Ираном

В апреле, до объявления США о выходе из ядерной сделки, Новак говорил о возможном продлении программы "нефть в обмен на товары" еще на пять лет. В соответствии с ней объем поставок нефти из Ирана в Россию составляет 5 млн тонн в год. Первая поставка была осуществлена в ноябре 2017 года в объеме 1 млн тонн.

Сама программа была разработана еще в 2014 году, когда в отношении Ирана действовали санкции. В мае 2017 года была достигнута договоренность о начале поставок. Объем - 100 тыс. баррелей в сутки. Оператором сделки выступает внешнеэкономическое объединение "Промсырьеимпорт".