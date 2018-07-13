"Нафтогаз" начал подготовку к размещению еврооблигаций

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Украинская компания "Нафтогаз" намерена привлечь заемные средства через размещение еврооблигаций, для чего открыла тендер на закупку услуг квалифицированной рейтинговой организации. В конце 2017 года главный коммерческий директор компании Юрий Витренко сообщал, что планируется выйти на внешний долговой рынок с предложением еврооблигаций на $1 млрд.

"Ожидается, что потенциальными покупателями еврооблигаций могут стать как европейские, так и американские инвесторы, участник торгов должен иметь статус национально признанной статистической рейтинговой организации (NRSRO) в соответствии с разделом 15Е закона о ценных бумагах и бирже от 1934 года США", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В "Нафтогазе" подчеркивают, что услуги по присвоению кредитного рейтинга должны отвечать максимально высоким профессиональным стандартам, которые обычно применяются к таким услугам, с соблюдением требований регламента ЕС о кредитных рейтинговых агентствах.

Стоимость закупки установлена на уровне 3,99 млн гривен (около $150 тыс.), конечный срок подачи тендерных предложений - 30 июля.

"Нафтогаз" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Компания имеет монопольное право на транзит и хранение природного газа в подземных хранилищах, а также на транспортировку нефти трубопроводам страны.