Матвиенко поручила сенатору в качестве эксперимента поработать "черным лесорубом"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по аграрно-продовольственной политике и природопользованию разобраться с тем, как обстоят дела в России с системой контроля за незаконной вырубкой лесов, провести парламентские слушания. Она предложила зампреду комитета Владимиру Лебедеву на время притвориться "черным лесорубом" и "пройти с топором" по лесу, чтобы лучше понять ситуацию.

В пятницу при обсуждении на пленарном заседании вопроса о совершенствовании воспроизводства лесов и лесоразведения Матвиенко обратила внимание главы Рослесхоза Ивана Валентика на проблему незаконной вырубки лесов.

"Только недавно приехала из Забайкальского края. Народ подходит и говорит: "Валентина Ивановна, черные лесорубы как были, так и есть, лес вырубается, лес вывозится, искусственные поджоги". Никакого лесовосстановления. Это колоссальная проблема", - сказала Матвиенко, обращаясь к Валентику.

После того как спикер Совфеда не смогла добиться от представителя Минприроды четких ответов на вопросы, кто отвечает за незаконную вырубку и как наладить ситуацию в этой сфере, она предложила внести в повестку осеннего заседания комитета тему борьбы с незаконной вырубкой лесов. "Давайте по косточкам разберем, поезжайте в Забайкальский край, в другой край и пройдите ногами с топором. Я имею в виду попробуйте незаконно вырубать лес и посмотрите, возьмут вас за это или не возьмут", - сказала Матвиенко, обращаясь к зампреду комитета Совфеда Лебедеву.

В ответ на это сенатор попросил обязательно выдать ему документ о том, что он делает это в качестве эксперимента, а не с целью нарушения закона. "Мы выпишем вам такую грамоту. Только не увлекайтесь", - призвала спикер Совфеда.

Недовольство Рослесхозом

По словам Валентика, государственные лесные инспектора контролируют вырубку лесов, а их численность сегодня составляет около 23 тыс. человек при потребности в 39 тыс. инспекторов.

"Прошу вас, Иван Владимирович, съездите в Забайкальский край, встретьтесь с людьми, посмотрите, как это по жизни происходит. Что вы тут рассказываете сказки? Настолько оторваны от реальной жизни", - возмутилась Матвиенко, обращаясь к Валентику. Она убеждена, что лесные инспектора никогда не пойдут туда, где производится незаконная вырубка.

"Отладьте вы систему борьбы. Должны подключиться правоохранительные органы, другие структуры... Наведите порядок. Это ценнее нефти и газа", - сказала Матвиенко.

Сенатор попросила коллег из профильного комитета по итогам рассмотрения вопроса сделать вывод о соответствии Валентика занимаемой должности. "И еще я попросила сделать выводы и предложения по итогам рассмотрения, соответствует ли коллега Валентик занимаемой должности. Достаточно ли у него власти, ресурсов, желания, видения проблем. Наше право - высказать свою точку зрения", - подчеркнула спикер Совфеда.

"Ситуация в отрасли не улучшается, а ухудшается. Вы, как руководитель, говорите общими словами. Так не пойдет дальше. Или давайте, врубайтесь и наводите системный порядок, или зачем тогда вы там сидите?" - сказала Матвиенко Валентику.

Ситуация в Забайкальском крае

В начале июля Матвиенко посетила Забайкальский край, где на совещании с региональными властями обратила внимание правоохранительных органов края на проблемы незаконной вырубки и поджогов лесов в регионе. Она призвала местные власти разобраться с этой проблемой.

Забайкальский край ежегодно страдает от природных пожаров: в 2014-2015 годах они приводили к человеческим жертвам, в этом году леса в регионе начали гореть в конце марта, режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров отменили только 23 июня. От незаконной рубки ежегодно страдают многие регионы Сибири. Ранее Министерство природных ресурсов Забайкальского края сообщало, что в 2017 году в регионе выявили свыше 1,1 тыс. фактов незаконной рубки, ущерб от действий "черных лесорубов" составил почти 150 млн рублей. За год в крае возбудили 660 уголовных дел.