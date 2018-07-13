Bloomberg: индийский миллиардер Мукеш Амбани стал самым богатым человеком в Азии

ТАСС, 13 июля. Индийский миллиардер Мукеш Амбани обошел основателя интернет-гиганта Alibaba Джека Ма и стал самым богатым человеком в Азии. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, на сегодняшний день состояние Амбани, являющегося владельцем крупнейшей в мире частной промышленной группы Reliance Industries, составляет $44,3 млрд. В этом году он расширил собственную телекоммуникационную сеть Reliance Jio Infocomm Ltd, получив дополнительную прибыль в $4 млрд. В свою очередь Джек Ма в 2018 году потерял $1,4 млрд.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало рейтинг 25 самых богатых семей мира, в котором семейство Амбани заняло седьмое место.