ПСКОВ, 13 июля. /Корр. ТАСС Алексей Семенов/. Более 150 предприятий с иностранным капиталом будут работать в Псковской области к 2023 году, на сегодняшний день в регионе действует 140 таких производств, они инвестировали в экономику 14 млн евро. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Юрий Подобед.

"С уверенностью могу сказать, что число предприятий с иностранными инвестициями в регионе увеличится в ближайшие годы. Число таких предприятий к 2023 году превысит 150 штук, примерно 2 предприятия с иностранным капиталом приходит в регион ежегодно. Мы проводим очень много выездных бизнес-миссий, много общаемся с иностранными инвесторами, и уверенность в приходе новых инвесторов есть", - сказал собеседник агентства.

Подобед также уточнил, что для привлечения иностранных инвесторов Псковская область пользуется своим географическим положением, близостью к странам Евросоюза, в частности, к Эстонии и Латвии.

"В части привлечения иностранных инвестиций у нас реализуются проекты в сфере приграничного сотрудничества. У нас запущено около 20 таких проектов, и в них инвесторы вложили порядка 14 млн евро. Если говорить о конкретных предприятиях, это, например, финская компания лакокрасочных материалов Nor-Maali, производственно-торговая компания "Дула РУ", южнокорейское предприятие "Йура Корпорейшн Псков", свиноводческий комплекс "Идаванг", австрийский завод "Танн Невский", производящий ободковую бумагу", - пояснил Подобед.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил об улучшении инвестиционного климата в России и сообщил, что прямые иностранные инвестиции в экономику страны в 2017 году составили $20-25 млрд.