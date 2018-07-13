ВЭБ в I полугодии заработал 55,4 млрд рублей на инвестировании накоплений "молчунов"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. ВЭБ, выполняющий функции государственной управляющей компании Пенсионного фонда РФ, по итогам первого полугодия 2018 года получил 55,4 млрд рублей дохода по расширенному портфелю пенсионных накоплений, следует из раскрытой ГУК информации.

Доходы по портфелю государственных ценных бумаг составили 1,26 млрд рублей. Стоимость чистых активов, куда были инвестированы пенсионные накопления, на 30 июня составила 1,678 трлн рублей (на 31 марта - 1,655 трлн рублей).

"ГУК инвестирует консервативно, выбирая оптимальные по соотношению "риск/доходность" инструменты для вложения средств пенсионных накоплений", - передал через пресс-службу зампред ВЭБ Сергей Лыков. Такая стратегия оправдана с учетом задачи сохранности пенсионных накоплений граждан, добавил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Наибольший удельный доход (на единицу вложений) в отчетном периоде был получен по операциям с денежными средствами (в частности, репо). Во втором квартале ГУК приступил к заключению сделок обратного репо с центральным контрагентом в отношении выпусков ОФЗ, сообщили в пресс-службе ВЭБ.

ГУК управляет накоплениями около 40 млн будущих пенсионеров, уточнили в пресс-службе. По данным ЦБ, по итогам I квартала 2018 года пенсионные накопления в НПФ формировали 37 млн человек.

По итогам первого квартала 2018 года доходность портфелей ГУК опережает инфляцию в три-пять раз, говорится в сообщении (доходность в процентах, которая будет начислена на пенсионные счета, публикуется позже). Негосударственные пенсионные фонды в первом квартале 2018 года показали среднюю доходность по пенсионным накоплениям 6,93%, следовало из данных ЦБ (данные по полугодию не опубликованы).