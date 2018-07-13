Набсовет "Алросы" одобрил покупку 10% акций компании "Алроса-Нюрба"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Наблюдательный совет "Алросы" одобрил увеличение доли в компании "Алроса-Нюрба" путем покупки 10% акций за 12 млрд рублей. Как сообщается в пресс-релизе "Алросы", таким образом доля владения будет увеличена до 97,48%. Доля в размере 10% принадлежит компании "Рик Плюс", подконтрольной правительству Республики Саха (Якутия).

Ожидается, что сделка будет закрыта до сентября 2018 года.

После приобретения 10% акций "Алроса" рассмотрит возможность второго этапа интеграции - присоединения "Алроса-Нюрба" к компании для сокращения административных и управленческих расходов, централизации и улучшения системы управления и исключения дублирования функций, отметили в компании.

В сообщении "Алросы" указывается, что 10% акций "Алроса-Нюрба", принадлежащие компании "Рик Плюс", включены в прогнозный план приватизации государственного имущества Якутии, а средства от их продажи республика планирует направить на поддержку и развитие местных производителей товаров, работ и услуг, развитие и повышение конкурентоспособности стратегических и системообразующих предприятий, реализацию инвестиционных и социально-значимых проектов.

"Алроса-Нюрба" владеет лицензиями на разработку Нюрбинского и Ботуобинского месторождений в Якутии. Добычные работы на этих объектах на подрядных условиях проводит Нюрбинский ГОК "Алроса". В 2017 году производство Нюрбинского ГОКа составило 7,7 млн карат, или 19% добычи группы "Алроса".