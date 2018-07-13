Члены ВТО призвали Китай взять на себя больше ответственности в мировой торговой системе

ЖЕНЕВА, 13 июля. /ТАСС/. Члены Всемирной торговой организации (ВТО) отметили важную роль Китая в мировой коммерции, призвав Пекин взять на себя больше ответственность за положение дел в многосторонней мировой торговой системе. Об этом заявил в пятницу в Женеве постоянный представитель Бенина при ВТО Элуа Лауру, подводя итоги двухдневных дискуссий, посвященных рассмотрению торговой политики КНР.

"Поскольку у Китая самый большой в мире объем торговли товарами, и он является одним из крупнейших получателей иностранных инвестиций, его политика оказывает прямое влияние на глобальную экономику", - сказал Лауру. "Следовательно, члены ВТО призвали Китай взять на себя больше ответственности, связанной с ролью крупнейшего игрока в многосторонней торговой системе", - отметил он. "В своих выступлениях члены организации подчеркивали важное значение вклада Китая в глобальный рост в последние годы", - констатировал он.

В то же время, по словам Лауру, "многие члены ВТО выразили серьезную озабоченность по поводу преобладающей роли государства в целом, и являющихся собственностью государства предприятий в частности". По мнению "некоторых членов ВТО", "влияние государства на китайскую экономику в ряде секторов усилилось". "Многие делегации" считают, что Пекину требуется "более рыночно ориентированный поход к инвестициям".

Как сообщил журналистам источник, на заседании с острой критикой торговой политики Китая выступили США. Представитель американской делегации заявил в пятницу, что Пекин "еще не в полной мере воспринял открытую, рыночно ориентированную политику, на которой основана ВТО". По его словам, Пекин продолжает применять "основанный на руководящей роли государства меркантилистский подход", и такая стратегия наносит ущерб иностранным конкурентам.

В свою очередь представитель ЕС, как сообщил источник, обратил внимание на заседании на отсутствие "пространства для справедливой игры" в Китае, когда частные компании конкурируют с государственными предприятиями. В Европейском союзе считают, что большой вес Китая в мировой торговле означает, что он "должен осознать воздействие, которое он оказывает на других членов ВТО, а также глобальные последствия своих действий".

Всего в ходе нынешнего, седьмого по счету обзора торговой политики Китая члены ВТО направили Пекину более 1900 письменных вопросов, и на большинство из них уже дан ответ. Рассмотрение нынешнего обзора будет официально завершено в течение месяца, когда будут получены ответы на все вопросы. В следующий раз торговая политика Китая будет рассматриваться в ВТО в 2021 году.