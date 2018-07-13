Россельхознадзор ввел ограничения на поставки молока еще с трех белорусских предприятий

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор по итогам переговоров с белорусскими коллегами ввел ограничения на поставки молока с трех белорусских предприятий, при этом одновременно отменил ограничения для ряда производителей мясной и молочной продукции, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзор с 16 июля 2018 года вводит временные ограничения на поставки на территорию РФ молока питьевого, произведенного следующими предприятиями Республики Беларусь: СООО "Данон Пружаны", ОАО "Минский молочный завод №1", ООО "Несвижский завод детского питания", - говорится в сообщении. Специалисты ведомства повторно выявили в продукции всех трех предприятий превышение массовой доли нитратов в молоке.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в пятницу провел переговоры в Брянске с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем. По итогам переговоров Данкверт заявил, что Россельхознадзор не планирует широко открывать рынок для белорусских производителей молока. Тем не менее стороны подписали дорожную карта двустороннего сотрудничества по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции в 2018 году.

В рамках этого документа Россельхознадзор "считает возможным" с 16 июля снять временные ограничения на поставки молочных продуктов наливом в отношении предприятий ОАО "Молочные горки" и СООО "Белсыр". Поставки возобновляются под гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, при этом белорусская сторона должна предоставить Россельхознадзору данные, подтверждающие безопасность продукции, при этом объемы поставки не должны превышать объемы производства, как это бывает у недобросовестных предприятий, отмечается в сообщении.

Мясная продукция

Россельхознадзор также снимает ограничения на поставки свинины, продукции свиноводства и продукции из свинины или содержащей в своем составе свинину, не прошедшую термическую обработку, производства ООО "Велес-Мит" и ОАО "Гродненский мясокомбинат". "Эта мера также принята с обязательным условием использования гарантированных белорусской стороной поставщиков скота (свиней) и осуществления лабораторного мониторинга на вирус АЧС животных с этих предприятий под контролем госветслужбы Республики Беларусь, и своевременным представлением в Россельхознадзор протоколов исследований готовой мясной продукции на выявление генома АЧС", - отметили в ведомстве.

При этом Белоруссия в рамках дорожной карты обязуется до 5 августа предоставить в Россельхознадзор данные за июль 2018 года о результатах мониторинговых исследований, проводимых в отношении предприятий - производителей молочной и мясной продукции и их поставщиков сырья по показателям безопасности на соответствие требованиям Евразийского экономического союза.