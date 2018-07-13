В "Нафтогазе" заявили, что ставка на транзит газа после 2019 года будет ниже нынешней

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. "Нафтогаз" не будет требовать повышения ставки на транзит российского газа через территорию Украины после окончания действующего контракта в 2019 году, она будет ниже, чем на сегодняшний день. Об этом сообщил в пятницу коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Мы недавно подали иск и требуем очень существенного повышения ставки, но это на период на 2018-2019 годы. В Берлине же основной темой переговоров будет транзит после 2020 года, и после 2020 года мы говорили и говорим, что транзитная ставка будет даже ниже, чем сейчас. Поэтому мы не будем требовать на долгосрочный период повышения ставки", - заявил он в эфире радио "Новое время".

6 июля "Нафтогаз" сообщил, что подал новый иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018. Компания оценила свои требования в $11,58 млрд без учета процентов. При этом Витренко тогда отмечал, что в случае заключения договоренности с "Газпромом" на транзит газа после 2019 года требования могут быть уменьшены.