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В "Нафтогазе" заявили, что ставка на транзит газа после 2019 года будет ниже нынешней

Экономика и бизнес
13 июля, 21:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июля. /ТАСС

Ранее компания сообщила, что подала новый иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года

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КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. "Нафтогаз" не будет требовать повышения ставки на транзит российского газа через территорию Украины после окончания действующего контракта в 2019 году, она будет ниже, чем на сегодняшний день. Об этом сообщил в пятницу коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Мы недавно подали иск и требуем очень существенного повышения ставки, но это на период на 2018-2019 годы. В Берлине же основной темой переговоров будет транзит после 2020 года, и после 2020 года мы говорили и говорим, что транзитная ставка будет даже ниже, чем сейчас. Поэтому мы не будем требовать на долгосрочный период повышения ставки", - заявил он в эфире радио "Новое время".

6 июля "Нафтогаз" сообщил, что подал новый иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018. Компания оценила свои требования в $11,58 млрд без учета процентов. При этом Витренко тогда отмечал, что в случае заключения договоренности с "Газпромом" на транзит газа после 2019 года требования могут быть уменьшены.

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