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Производители будут сообщать на упаковках об использовании заменителей молочного жира

Экономика и бизнес
14 июля, 7:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Фраза "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира" должна наноситься на поверхность упаковки легко читаемым шрифтом

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Наименование продукции, при изготовлении которой были использованы заменители молочного жира, теперь должно начинаться с фразы "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира". Об этом изменении в технический регламент Таможенного союза сообщила в субботу Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Инфографика Как купить качественные молочные продукты

Как купить качественные молочные продукты

ТАСС подготовил инфографику о том, как выбрать качественные молоко, кефир, сливочное масло, творог, йогурт.

 

"Наименование продукции, изготовленной с использованием заменителей молочного жира, теперь должно начинаться со слов "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира", - говорится в сообщении. Как отмечает ведомство, под термином "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира" понимается "продукт переработки молока, произведенный с замещением молочного жира в количестве не более 50%".

"Кроме того, на потребительской упаковке указывается информация о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел в виде следующей формулировки: "Содержит растительные масла", - информирует Роспотребнадзор.

Отмечается, что эта информация должна наноситься на поверхность упаковки легко читаемым шрифтом.

Как сообщает ведомство, изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" вступают в силу 15 июля 2018 года.

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