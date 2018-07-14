Росатом начал строительство второго энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш

БАНГЛАДЕШ, 14 июля. /ТАСС/. Госкорпорация Росатом в субботу приступила к заливке "первого бетона" в основание второго энергоблока атомной электростанции "Руппур" в Бангладеш, начав строительство второго энергоблока станции.

В торжественной церемонии заливки "первого бетона" приняли участие премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин, министр науки и технологий Бангладеш Яфеш Осман.

"Восемь месяцев назад мы участвовали в церемонии заливки "первого бетона" на площадке сооружения энергоблока №1 АЭС "Руппур". Сегодня мы встречаемся снова, чтобы начать строительство уже второго блока этой станции. Это значит, что все работы у нас идут по графику. Наше обещание сделать все возможное, чтобы атомная электростанция в Бангладеш была построена в срок, успешно выполняется, благодаря тесной совместной работе российской и бенгальской сторон", - сказал Локшин.

АЭС "Руппур" с двумя реакторами типа ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с контрактом от 25 декабря 2015 года. Строительство первого энергоблока началось в ноябре 2017 года. 8 июля 2018 года регулирующий орган Бангладеш в сфере атомной энергетики (Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority, BAERA) выдал лицензию на начало проектирования и строительства энергоблока №2 АЭС "Руппур".

Проектные и строительные работы АЭС ведет "Атомстройэкспорт", который входит в структуру "Росатома". Комплектным поставщиком оборудования реакторного острова, а также вспомогательного оборудования машинного зала АЭС "Руппур" является машиностроительный дивизион "Росатома" - "Атомэнергомаш". Предприятия дивизиона изготовят корпуса реакторов, внутрикорпусные устройства, парогенераторы, насосное, теплообменное и другое оборудование.

Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока АЭС "Руппур" намечено на 2023 год, второго - на 2024 год.