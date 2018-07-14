В правительстве не исключили участия России в сооружении второй АЭС в Бангладеш

РУППУР (Бангладеш), 14 июля. /ТАСС/. Намерение Бангладеш построить вторую АЭС на юге страны открывает новые перспективы в российско-бангладешском сотрудничестве в ядерной области. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов на прошедшей в субботу церемонии заливки "первого бетона" в основание второго энергоблока АЭС "Руппур", которую Россия строит в этой стране.

"Сегодня премьер-министр [Бангладеш Шейх Хасина] намекнула, что у них есть планы по строительству двух новых блоков [АЭС] в южной части Бангладеш. Поэтому я думаю, что у нас есть шансы развить это сотрудничество", - сказал Борисов российским журналистам.

Он отметил, что начало строительства второго энергоблока АЭС "Руппур" - это знаменательное событие и для Бангладеш, и для Росатома. "Это очень серьезный, ответственный проект. Он выводит экономику и энергетику Бангладеш на новый качественный уровень, потому что резервы энергетики - это резервы для развития индустрии, промышленности, высокотехнологичного сельского хозяйства, науки", - добавил он.

"Очень приятно, что Бангладеш отдала приоритет строительству такого серьезного объекта, каковым является атомная станция, именно России. Поэтому для нас это ответственность", - указал Борисов.

Перспективы дальнейшего сотрудничества

Он подчеркнул, что "Руппур" - это долгосрочный проект, который может выгодно сказаться для России. "Жизненный цикл атомной станции исчисляется несколькими десятками лет. Фактически, если уж Россия строит эту станцию, то практически на всем жизненном цикле мы будем оказывать услуги по ее функционированию. Это и замена топливных элементов, и обучение персонала, и возможная модернизация станции", - отметил Борисов.

Заместитель председателя правительства РФ подчеркнул, что сотрудничество двух стран не ограничивается только атомной энергетикой. "Я думаю, есть перспективы развития в области промышленности и науки, в таких наукоемких областях как энергетика, космос. Также динамично развивается военно-техническое сотрудничество", - добавил Борисов.

АЭС "Руппур" с двумя реакторами типа ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с контрактом от 25 декабря 2015 года. Строительство первого энергоблока началось в ноябре 2017 года. 8 июля 2018 года регулирующий орган Бангладеш в сфере атомной энергетики (Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority, BAERA) выдал лицензию на начало проектирования и строительства энергоблока №2 АЭС "Руппур".

Проектные и строительные работы на площадке строительства АЭС ведет "Атомстройэкспорт", который входит в структуру "Росатома". Комплектным поставщиком оборудования реакторного острова, а также вспомогательного оборудования машинного зала АЭС "Руппур" является машиностроительный дивизион "Росатома" - "Атомэнергомаш". Предприятия дивизиона изготовят корпуса реакторов, внутрикорпусные устройства, парогенераторы, насосное, теплообменное и другое оборудование. Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока АЭС "Руппур" намечено на 2023 год, второго - на 2024 год.

