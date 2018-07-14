Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Росатоме заявили, что РФ считает возможным участие индийских компаний в проекте "Руппур"

Экономика и бизнес
14 июля, 14:25 UTC+3 РУППУР /Бангладеш/ 14, июля. /ТАСС

Речь идет о поставках материалов, некоторых видов оборудования и о строительно-монтажных работах

Поделиться
Материал из 1 страницы

РУППУР /Бангладеш/, 14 июля. /ТАСС/. Россия готова приветствовать участие индийских компаний в строительстве АЭС "Руппур" в Бангладеш. Об этом сообщил в субботу российским журналистам первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин.

"В марте этого года в Москве было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве, и мы ожидаем, что в ближайшее время индийские компании примут участие в конкурсе. Речь идет о поставках материалов, о поставках некоторых видов оборудования и, конечно, о строительно-монтажных работах. Мы будем очень рады, если в сооружении АЭС "Руппур" примут участие те индийские компании, у которых есть опыт сооружения по нашим технологиям атомных станций на площадке "Куданкулам", - сказал Локшин журналистам на церемонии заливки первого бетона в основание второго энергоблока АЭС "Руппур".

Он отметил, что российские ядерные технологии пользуются успехом в мире.

"Я думаю, что для наших покупателей прежде всего важно то, что мы предлагаем блоки, спроектированные по современным и самым безопасным из ныне действующих референтным технологиям. Напомню, что два блока, построенных по таким проектам, уже работают в Российской Федерации. Кроме того, Росатом обладает компетенциями и возможностями на всех этапах жизненного цикла, поэтому мы предлагаем не только собственно сооружение атомной станции, но и комплекс дополнительных услуг, начиная от снабжения станции топливом на всем сроке эксплуатации, по сервису, по сопровождению эксплуатации, по подготовке и обучению персонала, а при поддержке нашего Ростехнадзора - и по становлению научно-правовой базы и становлению национального регулятора для тех стран, которые только вступают в этот клуб атомной генерации, это очень важно", - указал Локшин.

АЭС "Руппур" с двумя реакторами типа ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакка, в соответствии с контрактом от 25 декабря 2015 года. Строительство первого энергоблока началось в ноябре 2017 года. 8 июля 2018 года регулирующий орган Бангладеш в сфере атомной энергетики (Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority, BAERA) выдал лицензию на начало проектирования и строительства второго энергоблока АЭС "Руппур".

Проектные и строительные работы на площадке строительства АЭС ведет компания "Атомстройэкспорт", который входит в структуру Росатома. Комплектным поставщиком оборудования реакторного острова, а также вспомогательного оборудования машинного зала АЭС "Руппур" является машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш". Предприятия дивизиона изготовят корпуса реакторов, внутрикорпусные устройства, парогенераторы, насосное, теплообменное и другое оборудование. Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока АЭС "Руппур" намечено на 2023 год, второго - на 2024 год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия Россия Бангладеш
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
2
Южная Корея вызвала военного атташе РФ из-за нарушения зоны ПВО бомбардировщиками
3
CNBC: гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км
4
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
5
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
6
Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов
7
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!