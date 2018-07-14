В Росатоме заявили, что РФ считает возможным участие индийских компаний в проекте "Руппур"

РУППУР /Бангладеш/, 14 июля. /ТАСС/. Россия готова приветствовать участие индийских компаний в строительстве АЭС "Руппур" в Бангладеш. Об этом сообщил в субботу российским журналистам первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин.

"В марте этого года в Москве было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве, и мы ожидаем, что в ближайшее время индийские компании примут участие в конкурсе. Речь идет о поставках материалов, о поставках некоторых видов оборудования и, конечно, о строительно-монтажных работах. Мы будем очень рады, если в сооружении АЭС "Руппур" примут участие те индийские компании, у которых есть опыт сооружения по нашим технологиям атомных станций на площадке "Куданкулам", - сказал Локшин журналистам на церемонии заливки первого бетона в основание второго энергоблока АЭС "Руппур".

Он отметил, что российские ядерные технологии пользуются успехом в мире.

"Я думаю, что для наших покупателей прежде всего важно то, что мы предлагаем блоки, спроектированные по современным и самым безопасным из ныне действующих референтным технологиям. Напомню, что два блока, построенных по таким проектам, уже работают в Российской Федерации. Кроме того, Росатом обладает компетенциями и возможностями на всех этапах жизненного цикла, поэтому мы предлагаем не только собственно сооружение атомной станции, но и комплекс дополнительных услуг, начиная от снабжения станции топливом на всем сроке эксплуатации, по сервису, по сопровождению эксплуатации, по подготовке и обучению персонала, а при поддержке нашего Ростехнадзора - и по становлению научно-правовой базы и становлению национального регулятора для тех стран, которые только вступают в этот клуб атомной генерации, это очень важно", - указал Локшин.

АЭС "Руппур" с двумя реакторами типа ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакка, в соответствии с контрактом от 25 декабря 2015 года. Строительство первого энергоблока началось в ноябре 2017 года. 8 июля 2018 года регулирующий орган Бангладеш в сфере атомной энергетики (Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority, BAERA) выдал лицензию на начало проектирования и строительства второго энергоблока АЭС "Руппур".

Проектные и строительные работы на площадке строительства АЭС ведет компания "Атомстройэкспорт", который входит в структуру Росатома. Комплектным поставщиком оборудования реакторного острова, а также вспомогательного оборудования машинного зала АЭС "Руппур" является машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш". Предприятия дивизиона изготовят корпуса реакторов, внутрикорпусные устройства, парогенераторы, насосное, теплообменное и другое оборудование. Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока АЭС "Руппур" намечено на 2023 год, второго - на 2024 год.