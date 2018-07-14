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Путин: Козак сможет существенным образом продвинуть взаимодействие РФ и Молдавии

Экономика и бизнес
14 июля, 16:50 дата обновления: 14 июля, 17:14 UTC+3

Ранее Дмитрия Козака назначили спецпредставителем президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в качестве спецпредставителя президента РФ сможет существенным образом продвинуть взаимодействие Москвы с Кишиневом. Такое мнение высказал в субботу российский лидер Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Молдавии Игорем Додоном.

"Надеюсь, что с его опытом он [Козак] сможет существенным образом продвинуть наше взаимодействие", - сказал Путин в беседе с Додоном. Вице-премьер Козак, ранее в этом месяце назначенный спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, также принимает участие в беседе. Кроме того, во встрече с российской стороны участвуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Путин, приветствуя Додона в Кремле, отметил, что их встречи носят регулярный характер. "Мы внимательно следим за развитием ситуации у наших соседей, в том числе в Молдове. И видим те усилия, которые Вы предпринимаете для нормализации российско-молдавских отношений. Будем всячески этому содействовать", - сказал российский лидер.

В свою очередь, Додон поблагодарил Путина за назначение нового спецпредставителя президента РФ по Молдавии, отметив, что у Козака есть "серьезный опыт в этом направлении". "Я надеюсь, что в ближайшие дни мы с ним встретимся и более детально все обсудим", - сказал президент Молдавии.

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Персоны
Додон, Игорь Ушаков, Юрий Викторович Козак, Дмитрий Николаевич Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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