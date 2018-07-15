Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китай к концу года откроет 20 новых международных авиамаршрутов с острова Хайнань

Экономика и бизнес
15 июля, 10:01 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 15, июля. /ТАСС

Местная администрация также объявила об изменении условий получения визы для иностранных приезжих

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Администрация китайской островной провинции Хайнань (юг КНР) объявила о запуске до конца 2018 года 20 дополнительных авиарейсов международного сообщения, сообщило в воскресенье Хайнаньское управление по туризму. Согласно заявлению властей, данное решение было принято в целях "поддержки реализации инициативы Китая по созданию на острове экспериментальной зоны свободной торговли".

Интервью

Губернатор провинции Хайнань Шэнь Сяомин

Губернатор Хайнани: провинция рассчитывает на сотрудничество с РФ в энергетике и космосе

Перейти в раздел Интервью

Отмечается, что новые маршруты свяжут остров с Гонконгом, Макао, Тайванем, а также Россией и странами Юго-Восточной Азии. По информации управления, ожидается, что к 2020 году общее количество обслуживаемых аэропортом Хайнаня рейсов международного сообщения достигнет 100.

В апреле этого года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании зоны свободной торговли на острове Хайнань. Это решение было принято в рамках "осуществления политики по формированию в КНР системы портов свободной торговли". По словам китайского лидера, "меры по стимулированию экономического развития данного региона - одно из важных направлений национальной политики по увеличению степени открытости всей страны, усилению процессов глобализации".

В рамках продвижения инициативы увеличения открытости острова местная администрация также объявила об изменении условий получения визы для иностранных приезжих. С 1 мая этого года безвизовый режим действует в отношении граждан 59 стран, в том числе России, Великобритании, Франции, Германии, США и других.

По официальным данным, в 2017 году остров посетило более 1,1 млн иностранных туристов - прирост 50% в годовом исчислении. В первом полугодии 2018 г. этот показатель достиг 946 тыс., продемонстрировав ежегодный прирост в 16,3%.

В настоящее время международный аэропорт Хайнаня обслуживает 53 международных авиамаршртута, 12 из которых были открыты или возобновили свою работу с января по июнь этого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Си Цзиньпин
Страны
США Китай Россия Франция Германия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
2
Крупнейшая газета Финляндии опубликовала открытое письмо Путину и Трампу
3
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
4
В Москве похоронили внука Брежнева
5
Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной
6
"Убийца авианосцев" начнет репетиции парада на следующей неделе в Финском заливе
7
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!