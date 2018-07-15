Китай к концу года откроет 20 новых международных авиамаршрутов с острова Хайнань

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Администрация китайской островной провинции Хайнань (юг КНР) объявила о запуске до конца 2018 года 20 дополнительных авиарейсов международного сообщения, сообщило в воскресенье Хайнаньское управление по туризму. Согласно заявлению властей, данное решение было принято в целях "поддержки реализации инициативы Китая по созданию на острове экспериментальной зоны свободной торговли".

Отмечается, что новые маршруты свяжут остров с Гонконгом, Макао, Тайванем, а также Россией и странами Юго-Восточной Азии. По информации управления, ожидается, что к 2020 году общее количество обслуживаемых аэропортом Хайнаня рейсов международного сообщения достигнет 100.

В апреле этого года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании зоны свободной торговли на острове Хайнань. Это решение было принято в рамках "осуществления политики по формированию в КНР системы портов свободной торговли". По словам китайского лидера, "меры по стимулированию экономического развития данного региона - одно из важных направлений национальной политики по увеличению степени открытости всей страны, усилению процессов глобализации".

В рамках продвижения инициативы увеличения открытости острова местная администрация также объявила об изменении условий получения визы для иностранных приезжих. С 1 мая этого года безвизовый режим действует в отношении граждан 59 стран, в том числе России, Великобритании, Франции, Германии, США и других.

По официальным данным, в 2017 году остров посетило более 1,1 млн иностранных туристов - прирост 50% в годовом исчислении. В первом полугодии 2018 г. этот показатель достиг 946 тыс., продемонстрировав ежегодный прирост в 16,3%.

В настоящее время международный аэропорт Хайнаня обслуживает 53 международных авиамаршртута, 12 из которых были открыты или возобновили свою работу с января по июнь этого года.