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Росатом начнет строительство "Пакш-2" в Венгрии не позднее октября 2019 года

Экономика и бизнес
15 июля, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Инвестиции в проект расширения АЭС "Пакш" оцениваются в €12,5 млрд

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" планирует начать строительство атомной электростанции (АЭС) "Пакш-2" в Венгрии не позднее конца октября 2019 года. Об этом говорится в материалах к встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"6 марта 2017 года Будапешт завершил согласование проекта в Еврокомиссии. Начало строительства намечено на конец 2018 года, но не позднее 27 октября 2019 года", - отмечается в документах.

На АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, сейчас работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР общей мощностью порядка 2 тыс. МВт.

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС, и в конце 2014 года госкорпорация "Росатом" подписала контракты на достройку АЭС "Пакш". Проект расширения станции получил название "Пакш-2". Инвестиции в него оцениваются в €12,5 млрд. В том же году РФ и Венгрия подписали соглашение о предоставлении Россией кредита в размере до €10 млрд на достройку АЭС "Пакш".

Первый заместитель главы Росатома Кирилл Комаров в мае этого года сообщал журналистам, что госкорпорация рассчитывает в этом году собрать весь пакет документов и передать его регулятору Венгрии для получения лицензии на строительство АЭС "Пакш-2".

АЭС "Пакш"

АЭС "Пакш" построена в конце 1980-х годов и сейчас производит порядка 40% электроэнергии, которая потребляется в Венгрии. Ввод в строй дополнительных мощностей под названием АЭС "Пакш-2" позволит удвоить объем выработки электричества и создать порядка 10 тысяч рабочих мест.

22 февраля правительство Австрии подало исковое заявление в Европейский суд общей юрисдикции против решения Еврокомиссии одобрить выделение субсидий Венгрии на строительство новых энергоблоков атомной электростанции "Пакш-2". Как отметили в министерстве устойчивого развития и туризма Австрии, иск рассмотрит Европейский суд, в ближайшие месяцы будет опубликовано соответствующее заявление в вестнике Европейского союза. Официальный Будапешт подчеркнул, что венгерские власти не откажутся от проекта расширения АЭС, и строительство начнется по плану в начале этого года.

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