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Доходы от повышения НДС направят на инфраструктуру и здравоохранение

Экономика и бизнес
15 июля, 15:20 дата обновления: 15 июля, 15:20 UTC+3

Дополнительные доходы государства составят около 600 млрд рублей в год, отметил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Правительство планирует направить дополнительные доходы от повышения НДС с 18% до 20% на финансирование инфраструктуры, здравоохранения и образования. По предварительным расчетам Минфина, дополнительные доходы составят около 600 млрд рублей в год, сказал в телепрограмме "Познер" первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"А те деньги, которые мы получим от 2%-ной, двухпунктной ставки НДС, - направим в первую очередь на здравоохранение, на образование, на инфраструктурные проекты", - сказал первый вице-премьер.

По расчетам Минфина, повышение НДС ускорит инфляцию на 1-1,5% в 2019 году, но с учетом нынешних прогнозов инфляции в 3% итоговая инфляции будет укладываться в целевые показатели Центрального банка - 4%, отметил Силуанов.

По его словам, после повышения ставки товары подорожают - за исключением тех, по которым останется льготная ставка 10%. "Это продовольственные товары по большему спектру тех, которые у нас потребляют граждане с невысокими доходами. Медицинские препараты, медицинские лекарства и так далее, по ним ставка как была 10%, так и остается. Такие вещи, которые социально очень важны", - объяснил первый вице-премьер.

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