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Глава МЧС распорядился провести подготовку по английскому языку в Екатеринбурге к ЧМ-2018

Спорт Футбол
8 сентября, 3:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, сентября. /ТАСС

Владимир Пучков заявил, что службы, которые будут взаимодействовать с иностранцами, должны иметь минимальный уровень владения английским языком

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков распорядился провести комплексную подготовку по английскому языку всех служб, кто будет работать на чемпионате мира по футболу в 2018 году в Екатеринбурге.

"Я попрошу организовать, пока есть время, комплексную подготовку по изучению английского языка на минимально необходимом объеме. Это касается и пожарно-спасательного гарнизона, и центра управления в кризисных ситуациях, и диспетчерских служб, которые непосредственно будут общаться с иностранными гражданами", - сказал он в пятницу в Екатеринбурге на заседании рабочей группы правительственной комиссии по вопросам подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Глава МЧС распорядился также после утверждения всех планов по мероприятиям провести необходимое информирование населения."Уже сегодня должны готовить жителей города Екатеринбурга и Свердловской области в информационном поле о проведении всех мероприятий - обратиться с просьбой, чтобы люди отнеслись с пониманием, потому что будет ряд неудобств во время проведения чемпионата", - пояснил министр.

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт сообщил на заседании, что "на сегодняшний день в полном объеме реализовано 19 мероприятий". "Главный спортивный объект - центральный стадион - находится в готовности на 87%. В полной готовности находятся четыре тренировочных площадки в Екатеринбурге. В городе закуплены 170 автобусов, строится новый травмпункт, который находится в непосредственной близости к центральному стадиону, закуплено 10 автомобилей скорой помощи, планируется приобрести еще 20, которые будут работать на чемпионате", - доложил он.

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