Межгосударственное объединение БРИКС. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 3-4 сентября в Китае, в г. Сямэнь (провинция Фуцзянь) пройдет девятый саммит неформального межгосударственного объединения БРИКС, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории создания объединения, его целях и структурах, действующих в его рамках.

История создания

В 2001 г. экономист американского банка Goldman Sachs Джим О`Нил в аналитической статье впервые использовал акроним БРИК, обозначив им четыре страны с самым большим на тот момент потенциалом экономического роста - Бразилию, Россию, Индию и Китай (акроним образован от названий стран на английском языке).

Термин получил распространение среди ведущих финансовых компаний, которые с начала 2000-х гг. стали создавать инвестиционные фонды, специализирующиеся на операциях с ценными бумагами этих государств. В начале июня 2006 г. американская компания Dow Jones Indexes ввела биржевой индекс "БРИК-50", охватывающий по 15 ведущих компаний Бразилии, Китая и Индии и пять российских компаний (в т. ч. "Газпром"), акции которых являются наиболее ликвидными на мировых биржах.

В июне 2006 г. тенденции развития экономик БРИК, "новой большой четверки", обсуждались на Петербургском экономическом форуме. 20 сентября того же года в Нью-Йорке, на полях Генассамблеи ООН, по инициативе президента РФ Владимира Путина состоялась первая министерская встреча в рамках БРИК. В ней приняли участие главы МИД России, Бразилии и Китая и министр обороны Индии. Стороны выразили намерение продолжать контакты в ходе международных форумов, а также проводить переговоры представителей четырех стран по различным вопросам. В июле 2008 г. в Тояко (Япония) в ходе саммита Группы восьми состоялась встреча глав государств и правительств четырех стран, в ходе которой была достигнута договоренность о взаимодействии по актуальным экономическим проблемам, в т. ч. в финансовой сфере.

В 2011 г. к объединению присоединилась ЮАР, и оно стало называться БРИКС.

В БРИКС не существует секретариата, устава и других официально установленных норм.

Цели, деятельность, руководство

В июне 2009 г. на первом официальном саммите в Екатеринбурге целью объединения было определено "развитие последовательного, активного, прагматичного и открытого диалога и сотрудничества между странами". Позже были согласованы такие принципы деятельности, как неблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон.

С 2009 г. официальные саммиты проводятся ежегодно в одной из стран объединения (в последние годы соблюдается очередность, соответствующая порядку расположения первых букв названий стран в акрониме: Бразилия, Форталеза, 2014; Россия, Уфа, 2015; Индия, Гоа, 2016). Также сохраняется практика встреч лидеров в ходе международных форумов.

Помимо саммитов, проходят переговоры на уровне глав МИД, министров финансов, здравоохранения, образования, науки и сельского хозяйства, секретарей советов безопасности. В 2015 г. под председательством России впервые состоялись Гражданский, Парламентский и Молодежный форумы БРИКС, а также медиа-саммит. В настоящее время в рамках БРИКС действуют более 20 форматов. Тематика встреч охватывает такие направления, как энергоэффективность, изменение климата, продовольственная безопасность, борьба с бедностью, устойчивое развитие, деятельность международных финансовых институтов.

Председателем объединения является страна-организатор саммита, она обеспечивает координацию всей текущей деятельности. Так, во время председательства России (1 апреля 2015 г. - 15 февраля 2016 г.) по итогам различных встреч было принято более 30 ключевых документов, включая планы действий по сотрудничеству в таких сферах, как энергетика, наука и техника, миротворчество, борьба с инфекционными заболеваниями. В числе документов, подписанных на саммите в Уфе, - экономическая стратегия БРИКС, в которой приоритетными направлениями взаимодействия названы торговля и инвестиции, производство и переработка минерального сырья, энергетика, сельское хозяйство.

Главная задача председательства Китая (с февраля 2017 г.) - запуск формата "БРИКС +" с целью вовлечь в деятельность объединения как можно больше стран разных континентов. Ранее страна-председатель приглашала на саммиты руководителей государств, близких ей географически и геополитически. Например, к последней встрече в верхах в Гоа Индия привлекла государства "Инициативы Бенгальского залива" (помимо Индии, это Бангладеш, Бутан, Мьянма, Непал, Шри-Ланка, Таиланд). Китай же пригласил в Сямэнь лидеров Гвинеи, Мексики, Таиланда, Таджикистана и Египта. А в июне на форум политических партий, мозговых центров и гражданских организаций стран БРИКС в г. Фучжоу было приглашено 28 государств (беспрецедентное количество), в числе которых были Индонезия, Малайзия, Филиппины, Камбоджа, Египет, Нигерия, Эфиопия, Кения, Аргентина, Чили, Мексика. Предполагается, что с помощью "БРИКС +" будет сформирован широкий круг партнеров объединения, сотрудничающих с ним на постоянной основе.

Структуры в рамках БРИКС

В рамках БРИКС действуют рабочие группы, в том числе по информационной безопасности, сельскому хозяйству, здравоохранению, науке и инновациям.

К настоящему времени объединение учредило несколько структур, среди них Альянс бирж (2011), Научный совет, Деловой совет, Совет экспертных центров (2013).

В июле 2015 г. был завершен процесс создания Пула валютных резервов, предназначенного для использования в чрезвычайных ситуациях (объем в $100 млрд), и начал функционировать Банк развития БРИКС с акционерным капиталом также в $100 млрд. Банк призван финансировать проекты в области инфраструктуры и устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах (штаб-квартира в Шанхае). В октябре 2016 г. были утверждены первые семь проектов, в т. ч. по возобновляемым источникам энергии на сумму, превышающую $1,5 млрд. В России к концу 2019 г. будут построены две экологически чистые ГЭС в Карелии суммарной мощностью 50 МВт ("Белопорожская ГЭС-1" и "Белопорожская ГЭС-2"; стоимость - $100 млн). В 2017 г. одобрены кредиты для четырех проектов в Китае, Индии и России на общую сумму $1,4 млрд (РФ предназначено $460 млн на внедрение информационных технологий в судебную систему).

В сентябре 2017 г. запускаются первые семь магистерских программ (всего 21) Сетевого университета БРИКС (учрежден в 2015 г.), в который входят 56 вузов стран объединения (от РФ - 12, в т. ч. МГУ, Санкт-Петербургский государственный университет, Уральский федеральный университет). Основные направления образовательных и научно-исследовательских программ - энергетика; информатика и информационная безопасность; исследования стран БРИКС; экология и изменения климата; водные ресурсы и нейтрализация загрязнений; экономика. Штаб-квартира нового учебного заведения находится в Уральском федеральном университете.

В октябре текущего года начнет работать Сетевой центр материаловедения и нанотехнологий БРИКС.

Статистика

По данным Всемирного банка, общая площадь стран объединения составляет примерно 30% суши планеты, а численность населения - 42% от общемировой. В 2016 г. суммарный объем ВВП этих стран составил около 22% от мирового валового продукта, на их долю пришлось примерно 17% мирового экспорта и примерно столько же мирового импорта.