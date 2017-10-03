День Космических войск. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 октября ежегодно с 2006 года в Вооруженных силах России отмечается День Космических войск. Установлен указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории научно-исследовательского и испытательного полигона Минобороны СССР (впоследствии - космодром Байконур) в Казахстане.

Космические войска (КВ) - род войск в составе Воздушно-космических сил (ВКС) России. В компетенцию КВ входит отслеживание стартов баллистических ракет и предупреждение руководства Вооруженными силами о ракетном нападении; защита важных объектов инфраструктуры и войск страны от ударов средств воздушно-космического нападения противника. КВ проводят мониторинг космических объектов, выявляют угрозы России в космосе и при необходимости отвечают на них. Данный род войск также занимается запусками и управлением спутниковых систем военного и двойного назначения.

Объекты КВ расположены на всей территории России, а также в Белоруссии и Таджикистане.

Из истории войск

Первые военные части космического назначения были сформированы в Советском Союзе в 1955 году в составе артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования. В 1957 году создан Командно-измерительный комплекс управления космическими аппаратами (ныне - Главный испытательный космический центр им. Г. С. Титова, ГИКЦ, город Краснознаменск Московской области). В 1960 году в составе созданных годом ранее Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) для организации управления космической деятельностью было сформировано 3-е управление Главного управления ракетного вооружения. Его возглавил генерал-майор Керим Керимов.

В 1964 году Главное управление ракетного вооружения преобразовано в Центральное управление космических средств (руководитель - генерал-майор Андрей Карась), а в 1970 году - в Главное управление космических средств (ГУКОС, с 1970 года его возглавил генерал-майор Александр Максимов). В 1981 году управление было выведено из состава РВСН и переподчинено напрямую министру обороны СССР. В 1986 году ГУКОС преобразовано в Управление начальника космических средств Минобороны СССР.

После распада Советского Союза

В 1992 году в российской армии были созданы Военно-космические силы (ВКС), в состав которых вошли:

космодромы Байконур и Плесецк (в 1996 году к ним добавился космодром Свободный, запуски с него проводились в 1996-2006 годах);

ГИКЦ;

Военно-инженерная космическая академия;

50-й Центральный научно-исследовательский институт имени М.К. Тихонравова (50 ЦНИИ ВКС МО);

сеть измерительных пунктов, командно-измерительных комплексов и радиотехнических узлов.

Командующими ВКС были генерал-полковник Владимир Иванов (1992-1996) и генерал-лейтенант Валерий Гринь (1997).

В 1997 году ВКС были включены в состав РВСН. 1 июня 2001 года из состава РВСН в отдельный род войск были выделены Космические войска. В состав КВ вошли:

космодромы Байконур, Плесецк, Свободный;

объединение ракетно-космической обороны (включало соединения предупреждения о ракетном нападении, противоракетной обороны и контроля космического пространства);

ГИКЦ и военно-учебные заведения.

Командующими КВ были генерал-полковник Анатолий Перминов (2001-2004), генерал Владимир Поповкин (2004-2008) и генерал Олег Остапенко (2008-2011). 1 декабря 2011 года на базе КВ и войск оперативно-стратегического командования воздушно-космической обороны были созданы Войска воздушно-космической обороны (ВВКО), предназначенные для обеспечения безопасности России в воздушно-космической сфере.

Современное состояние

С 1 августа 2015 года Космические войска воссозданы как род войск в составе Воздушно-космических сил.

В настоящее время в состав Командования Космических войск входят:

15-я армия ВКС (особого назначения). Она включает в себя три центра на территории Московской области: ГИКЦ, Главный центр предупреждения о ракетном нападении и Главный центр разведки космической обстановки;

1-й Государственный испытательный космодром Минобороны (Плесецк), центры испытаний и применения космических средств, отдельная научная исследовательская станция (полигон Кура);

арсенал;

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского (Санкт-Петербург) - военное учебное заведение, которое готовит офицерские кадры для КВ.

За пределами РФ на территории, арендуемой у иностранных государств, действуют оптико-электронный косплекс контроля космического пространства "Окно-М" (город Нурек, Таджикистан) и радиолокационная станция "Волга" (поселок Ганцевичи, Белоруссия).

По данным Минобороны, в 2016 году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления КВ ежедневно проводили 2 тыс. 820 сеансов управления космическими аппаратами (в 2015 году - 1 тыс. 500 сеансов). Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) зарегистрировала в зоне своей ответственности все пуски российских и иностранных ракет баллистического и космического назначения.

В зимний период обучения (с 1 декабря 2016 года по 1 июня 2017 года) специалисты КВ отследили вывод на орбиты более 280 спутников и "прекращение баллистического существования" около 70 космических объектов, выдали три предупреждения об опасных сближениях космических объектов с аппаратами российской орбитальной группировки. Средства Главного центра предупреждения о ракетном нападении в ходе зимнего обучения зафиксировали более десяти пусков российских и иностранных баллистических ракет и ракет космического назначения.

В начале 2017 года Минобороны сообщило, что в течение года в Космические войска должны поступить более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники; на боевое дежурство в составе СПРН до конца года заступят три модернизированные радиолокационные станции "Воронеж" (в Оренбургской области, Красноярском и Алтайском краях; в дополнение к четырем ранее развернутым в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и Краснодарском крае). В целях наращивания орбитальной группировки космических аппаратов в 2017 году КВ должны провести в общей сложности 15 пусков ракет-носителей с выводом на орбиту более 20 космических аппаратов.

В рамках совершенствования СПРН создается Единая космическая система с новой группировкой спутников, предназначенных для обнаружения стартов баллистических ракет из любого места планеты. Кроме того, до 2018 года на территории РФ планируется развернуть более десяти новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов распознавания космических объектов.

Командующий

Космическими войсками командует заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко (с 24 декабря 2012 года до 2015 года возглавлял ВВКО).