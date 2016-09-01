Денежная единица Украины гривна. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 лет назад, 2 сентября 1996 г., на Украине была введена современная национальная денежная единица - гривна.

Предыстория введения

Гривной называлась мера веса и денежно-счетная единица Киевской Руси и других древнерусских земель. Была в ходу до XV века. Она не имела монетной формы, представляла собой серебряные бруски или слитки. В 1918-1920 гг. гривной называлась денежная единица Украинской народной республики (печаталась только в виде банкнот).

16 июля 1990 года Верховный совет Украинской ССР принял декларацию о независимости Украины. 10 декабря 1991 года Верховный совет республики своим постановлением ввел в обращение национальную валюту - гривну, однако фактически этого сделано не было, и до 1993 года в стране продолжалось обращение советских рублей (ими можно было расплачиваться вместе с отрезными купонами, выдаваемыми населению для покупки дефицитных товаров).

Также были введены временные денежные единицы - карбованцы (в 1993-1996 годах были единственным платежным средством). За время обращения карбованец обесценился к доллару США в 880 раз - с 200 до 176 тыс. карбованцев.

Введение гривны

25 августа 1996 года президент Украины Леонид Кучма издал указ "О денежной реформе на Украине", которым объявлялось введение гривны (первые партии банкнот были напечатаны еще в 1992 году). Обмен карбованцев начался 2 сентября по курсу 100 тыс. карбованцев за одну гривну.

В 1996 году среднегодовая стоимость доллара составила 1,83 гривен, в 1997 - 1,86 гривен. 1 января 1998 году доллар стоил 1,89 гривен. Из-за дефолта 17 августа в России и последствий азиатского финансового кризиса, серьезно отразившихся на экономике стран бывшего СССР, национальная украинская валюта обесценилась на 81% - до 3,42 гривны за доллар к концу года. Дневной рекорд падения украинской национальной валюты был зафиксирован 6 сентября (с 2,25 до 2,52 гривен за доллар, на 12%).

Динамика курса

Постепенная девальвация гривны по отношению к доллару продолжалась до февраля 2000 года. Тогда был достигнут минимум в 5,6 гривны за доллар (падение на 63,7% по сравнению с началом 1999 года). Затем, до октября 2000 года Национальный банк Украины (НБУ) поддерживал курс гривны (5,4 гривны за доллар до мая 2001 года, 5,3 - до апреля 2005 года и 5,05 - до мая 2008 года). Стабильность курса обеспечивалась за счет положительного сальдо платежного баланса Украины, в условиях которого НБУ проводил эмиссию и закупал валюту, не позволяя национальной валюте укрепляться (равновесный курс аналитики оценивали на уровне 3,5 гривен за доллар).

22 мая 2008 года НБУ повысил курс национальный валюты до 4,85-4,89 гривны за доллар, однако уже в июле 2008 года банк и правительство Украины объявили о переходе к плавающему курсу. 9 октября 2008 года курс доллара был поднят до 4,92 гривны, после чего началось ее стремительное обесценивание - до 7,87 гривен за доллар 19 декабря 2008 г. (падение официального курса с сентября составило 59,9%). При этом на рынке наличной валюты курс превышал 8,7 гривен за доллар. Для стабилизации национальной валюты НБУ использовал накопленные золотовалютные резервы, закрепив курс доллара на уровне 7,6-7,7 гривен. С августа 2009 года до начала февраля 2014 года поддерживался стабильный курс в 8 гривен за доллар.

7 февраля 2014 года НБУ в условиях политической нестабильности повысил официальный курс доллара на 8,9% - с 8 до 8,7 гривен. После государственного переворота в феврале и воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года украинская национальная валюта продолжила падение, к 4 апреля доллар подорожал до 12,97 гривен. Несмотря на события на юго-востоке Украины, НБУ удавалось поддерживать относительно стабильный курс до ноября 2014 года. (11,6-13,8 гривен за доллар), причем с 24 сентября по 4 ноября действовал фиксированный курс в 12,9 гривен за доллар. В ноябре курс национальной валюты был снижен до 15,7 за доллар. При этом в течение 2014 года она обесценилась на 97% (с 8 до 15,77 гривен за доллар).

Курс в 15,8 гривен за доллар оставался стабильным до 30 января 2015 года, когда он был понижен до 16,1 гривны. 5 февраля НБУ объявил о переходе от контролирования курса национальной валюты к режиму таргетирования (установлению планового показателя) инфляции. В тот же день учетная ставка была поднята регулятором с 14% до 19,5% годовых. Кроме того, курс гривны начал устанавливаться НБУ на основании объективных параметров рыночного спроса и предложения по данным межбанковских торгов. За этим последовало рекордное падение национальной валюты на 28,6% - с 17,99 до 23,13 гривен за доллар. Обесценивание украинской валюты не закончилось. 23 февраля был установлен курс в 28,34 гривны за доллар.

Таким образом, с начала 2015 года гривна обесценилась на 79,4%.

Знак и код валюты

Знак гривны - рукописный вариант строчной кириллической буквы "г" с двумя горизонтальными чертами посредине - был выбран на конкурсе в 2003 г., представлен 1 марта 2004 г. Национальным банком Украины. Общеупотребляемое в украинском и русском языках сокращение названия валюты - грн.

Международный код валюты - UAH.

Статистика

По состоянию на июль 2016 г. в наличном обращении находилось 2,8 млрд банкнот гривны разных номиналов общей стоимостью в 307,4 млрд гривен, а также 12,4 млрд монет (1,9 млрд гривен).