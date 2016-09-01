Денежная единица Украины гривна. Досье

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ТАСС-ДОСЬЕ. 20 лет назад, 2 сентября 1996 г., на Украине была введена современная национальная денежная единица - гривна.
Гривной называлась мера веса и денежно-счетная единица Киевской Руси и других древнерусских земель. Была в ходу до XV века. Она не имела монетной формы, представляла собой серебряные бруски или слитки. В 1918-1920 гг. гривной называлась денежная единица Украинской народной республики (печаталась только в виде банкнот).
16 июля 1990 года Верховный совет Украинской ССР принял декларацию о независимости Украины. 10 декабря 1991 года Верховный совет республики своим постановлением ввел в обращение национальную валюту - гривну, однако фактически этого сделано не было, и до 1993 года в стране продолжалось обращение советских рублей (ими можно было расплачиваться вместе с отрезными купонами, выдаваемыми населению для покупки дефицитных товаров).
Также были введены временные денежные единицы - карбованцы (в 1993-1996 годах были единственным платежным средством). За время обращения карбованец обесценился к доллару США в 880 раз - с 200 до 176 тыс. карбованцев.
25 августа 1996 года президент Украины Леонид Кучма издал указ "О денежной реформе на Украине", которым объявлялось введение гривны (первые партии банкнот были напечатаны еще в 1992 году). Обмен карбованцев начался 2 сентября по курсу 100 тыс. карбованцев за одну гривну.
В 1996 году среднегодовая стоимость доллара составила 1,83 гривен, в 1997 - 1,86 гривен. 1 января 1998 году доллар стоил 1,89 гривен. Из-за дефолта 17 августа в России и последствий азиатского финансового кризиса, серьезно отразившихся на экономике стран бывшего СССР, национальная украинская валюта обесценилась на 81% - до 3,42 гривны за доллар к концу года. Дневной рекорд падения украинской национальной валюты был зафиксирован 6 сентября (с 2,25 до 2,52 гривен за доллар, на 12%).
Постепенная девальвация гривны по отношению к доллару продолжалась до февраля 2000 года. Тогда был достигнут минимум в 5,6 гривны за доллар (падение на 63,7% по сравнению с началом 1999 года). Затем, до октября 2000 года Национальный банк Украины (НБУ) поддерживал курс гривны (5,4 гривны за доллар до мая 2001 года, 5,3 - до апреля 2005 года и 5,05 - до мая 2008 года). Стабильность курса обеспечивалась за счет положительного сальдо платежного баланса Украины, в условиях которого НБУ проводил эмиссию и закупал валюту, не позволяя национальной валюте укрепляться (равновесный курс аналитики оценивали на уровне 3,5 гривен за доллар).
22 мая 2008 года НБУ повысил курс национальный валюты до 4,85-4,89 гривны за доллар, однако уже в июле 2008 года банк и правительство Украины объявили о переходе к плавающему курсу. 9 октября 2008 года курс доллара был поднят до 4,92 гривны, после чего началось ее стремительное обесценивание - до 7,87 гривен за доллар 19 декабря 2008 г. (падение официального курса с сентября составило 59,9%). При этом на рынке наличной валюты курс превышал 8,7 гривен за доллар. Для стабилизации национальной валюты НБУ использовал накопленные золотовалютные резервы, закрепив курс доллара на уровне 7,6-7,7 гривен. С августа 2009 года до начала февраля 2014 года поддерживался стабильный курс в 8 гривен за доллар.
7 февраля 2014 года НБУ в условиях политической нестабильности повысил официальный курс доллара на 8,9% - с 8 до 8,7 гривен. После государственного переворота в феврале и воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года украинская национальная валюта продолжила падение, к 4 апреля доллар подорожал до 12,97 гривен. Несмотря на события на юго-востоке Украины, НБУ удавалось поддерживать относительно стабильный курс до ноября 2014 года. (11,6-13,8 гривен за доллар), причем с 24 сентября по 4 ноября действовал фиксированный курс в 12,9 гривен за доллар. В ноябре курс национальной валюты был снижен до 15,7 за доллар. При этом в течение 2014 года она обесценилась на 97% (с 8 до 15,77 гривен за доллар).
Курс в 15,8 гривен за доллар оставался стабильным до 30 января 2015 года, когда он был понижен до 16,1 гривны. 5 февраля НБУ объявил о переходе от контролирования курса национальной валюты к режиму таргетирования (установлению планового показателя) инфляции. В тот же день учетная ставка была поднята регулятором с 14% до 19,5% годовых. Кроме того, курс гривны начал устанавливаться НБУ на основании объективных параметров рыночного спроса и предложения по данным межбанковских торгов. За этим последовало рекордное падение национальной валюты на 28,6% - с 17,99 до 23,13 гривен за доллар. Обесценивание украинской валюты не закончилось. 23 февраля был установлен курс в 28,34 гривны за доллар.
Таким образом, с начала 2015 года гривна обесценилась на 79,4%.
Знак гривны - рукописный вариант строчной кириллической буквы "г" с двумя горизонтальными чертами посредине - был выбран на конкурсе в 2003 г., представлен 1 марта 2004 г. Национальным банком Украины. Общеупотребляемое в украинском и русском языках сокращение названия валюты - грн.
Международный код валюты - UAH.
По состоянию на июль 2016 г. в наличном обращении находилось 2,8 млрд банкнот гривны разных номиналов общей стоимостью в 307,4 млрд гривен, а также 12,4 млрд монет (1,9 млрд гривен).