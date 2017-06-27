Международный военно-морской салон. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 июня 2017 г. в Санкт-Петербурге откроется восьмой Международный военно-морской салон.

Международный военно-морской салон (International Maritime Defence Show, МВМС, IMDS) - выставка продукции военного назначения. С 2003 г. проходит раз в два года в Санкт-Петербурге на территории выставочного комплекса "Ленэкспо", у причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории. Организатор салона в 2017 г. - Минпромторг России, устроитель - ООО "Морской салон". Проводится при участии Министерства обороны РФ, Министерства иностранных дел РФ, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Правительства Санкт-Петербурга и АО "Рособоронэкспорт". Глава оргкомитета МВМС-2017 - заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Аналогами выставки за рубежом являются Euronaval (Франция) и IMDEX Asia (Сингапур).

Тематика и формат мероприятия

В рамках салона проводятся научно-практические конференции, демонстрируется продукция военного назначения российских и зарубежных компаний. Тематика салона охватывает кораблестроение и судостроение, вооружение и перспективные технологии, морскую авиацию, флотскую инфраструктуру, корабельные энергетические установки, системы боевого управления, навигации, связи и управления и др. Формат МВМС предполагает конгрессно-деловой и экспозиционно-выставочные разделы, демонстрацию на акватории, демонстрационные полеты и стрельбы, а также посещение участниками салона судостроительных и других предприятий.

История салона

Впервые Международный военно-морской салон был проведен 25-29 июня 2003 г. В нем приняли участие более 9 тыс. специалистов, 319 предприятий (в том числе 52 компаний из 22 зарубежных стран) и 26 официальных делегаций из 24 стран. В выходные дни салон посетили около 75 тыс. жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Второй МВМС проходил с 29 июня по 3 июля 2005 г. В выставке участвовали порядка 19 тыс. 800 специалистов из 352 организаций, в том числе 56 зарубежных компаний из 20 стран и 28 делегаций из 26 стран. В рамках салона впервые была проведена парусная регата.

В мероприятиях третьего салона, проходившего с 27 июля по 1 июля 2007 г., приняли участие более 23 тыс. специалистов из 383 компаний, в том числе 65 зарубежных предприятий из 28 стран мира. Салон посетили 50 официальных делегаций из 44 стран.

Четвертый МВМС прошел с 24 по 28 июня 2009 г. Участниками были 350 предприятий, из них 67 зарубежных - из 28 стран мира.

Пятый МВМС состоялся 29 июня - 3 июля 2011 г., в нем участвовали 409 предприятий, в том числе 71 компания из 29 зарубежных стран, а также 91 официальная делегация из 68 государств. В выходные дни салон посетили около 40 тыс. человек.

Шестой МВМС проходил 3-7 июля 2013 г. В салоне приняли участие свыше 48 тыс. специалистов 457 предприятий (в том числе 89 иностранных компаний из 31 страны) и 75 делегаций из 51 государства.

Седьмой МВМС прошел 1-5 июля 2015 г., в нем участвовали более 360 предприятий, включая 37 зарубежных компаний. На своем стенде Крыловский государственный научный центр продемонстрировал модель перспективного авианосца проекта 23000Э (шифр "Шторм"), а концерн "Калашников" - боевую группу десантных катеров, разработанных компанией в инициативном порядке. В рамках салона производители торжественно передали ВМФ России третью дизель-электрическая подводную лодку проекта 06363 (Б-262 "Старый Оскол") для Черноморского флота, а также десантный катер пр. 21820 "Денис Давыдов" для Балтийского флота. Перед гостями салона провели показательные выступления пилотажные группы "Русские витязи", "Стрижи" и "Русь". Подводя итоги МВМС-2015, главнокомандующий ВМФ России адмирал Виктор Чирков заявил, что атомный подводный флот является приоритетом в кораблестроительной программе российского военного флота. Адмирал также сообщил, что после 2020 г. планируется строительство и оснащение флота новыми большими десантными кораблями, способными нести на борту несколько вертолетов.

МВМС-2017

Восьмой Международный военно-морской пройдет с 28 июня по 2 июля 2017 г. Первые три дня выставка будет работать для специалистов, в выходные дни (1-2 июля) откроется и для обычных посетителей. Ожидается, что в мероприятиях салона примут участие 400 компаний (из них 49 иностранных), также зарегистрированы 47 официальных иностранных делегаций из 40 государств. В числе российских участников - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), группа компаний "Ростех", "Рособоронэкспорт", НПО "Аврора", Крыловский ГНЦ, Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и др.

На стенде ОСК будут представлены 43 макета кораблей, у причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории разместятся около 50 натурных образцов - корабли, катера и суда из состава Военно-морского флота, Пограничной службы ФСБ России и предприятий - участников салона. В частности, гостям салона продемонстрируют фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" (в настоящее время проходит государственные испытания), "сторожевик" пр. 11540 "Ярослав Мудрый", корвет пр. 20380 "Стойкий", базовый тральщик пр. 12700 "Александр Обухов" и др. Кроме того, на Ржевском полигоне Минобороны РФ (Всеволожский район Ленинградской обл.) для официальных иностранных делегаций и представителей СМИ пройдет демонстрация десяти морских артиллерийских систем и образцов стрелкового оружия.

По сообщению помощника президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина, на салоне планируется подписание ряда соглашений, которые сейчас находятся в высокой степени готовности.

МВМС в интернете

Сайт салона - www.navalshow.ru.