Русское географическое общество. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 апреля в Санкт-Петербурге с участием президента РФ Владимира Путина состоится заседание попечительского совета Русского географического общества.

Русское географическое общество (РГО) - всероссийская общественная организация. Объединяет специалистов в области географии и смежных наук (геология, биология, история, археология, этнография), а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей и др. Основная идея общества была сформулирована в конце XIX века русским географом, государственным деятелем Петром Семёновым-Тян-Шанским - "Привлечь к изучению родной земли и людей ее обитающих все лучшие силы русской земли".

История

РГО было основано 18 августа (6 августа по старому стилю) 1845 г. в Санкт-Петербурге. В этот день император Николай I утвердил представленный учредителями первый временный устав Общества. В числе учредителей РГО были мореплаватели и адмиралы русского флота Федор Литке, Иван Крузенштерн, Фердинанд Врангель; члены Императорской Санкт-Петербургской академией наук (ныне - РАН) естествоиспытатель Карл Бэр, астроном Василий Струве; генерал-квартирмейстер Федор Берг; сенатор Михаил Муравьев; лингвист Владимир Даль; князь Владимир Одоевский и др. - всего 17 человек (они получили почетные титулы членов - учредителей Общества).

Развернуть Члены-учредители РГО © wikipedia.org Члены-учредители РГО © wikipedia.org

Первым председателем РГО был назначен сын Николая I - Великий князь Константин Николаевич, которому на тот момент было 17 лет.

За время своего существования Общество неоднократно меняло название. В 1849 г. был принят постоянный устав организации и она была переименована в Императорское Русское географическое общество. В 1917 г. оно утратило наименование "Императорское", с 1925 г. называлось Государственное русское географическое общество РСФСР, с 1932 г. - Государственное географическое общество (ГГО) РСФСР. В 1938 г. было переименовано в Географическое общество СССР (или Всесоюзное географическое общество) и вошло в систему Академии наук СССР.

При содействии РГО были созданы первые в России заповедники, а также основано первое в мире высшее учебное заведение географического профиля - Географический институт (1918). Созданный при РГО в 1920 г. комитет Севера координировал работы по освоению Севера и Северного морского пути (впоследствии прекратил существование, его функции были переданы Арктическому институту и Главному управлению Севморпути).

21 марта 1992 г. решением ученого совета организации ей было возвращено историческое название - Русское географическое общество. РГО было зарегистрировано в Минюсте РФ 10 февраля 2003 г. как некоммерческая организация.

Деятельность

Основными направлениями деятельности РГО являются сбор и распространение географических сведений о России, организация практических полевых исследований, экспедиций в разные части РФ и мира, образование и просвещение, охрана природы.

С 1849 г. по 2015 г. Обществом проведено свыше 3 тыс. экспедиций на территории России (а также СССР) и в более 30 странах мира. Среди них экспедиции по исследованию и освоению Арктики (Чукотская, Якутская, Кольская), Урала (в Северный Полярный Урал), Сибири и Дальнего Востока (Вилюйская, Сибиряковская), Средней и Центральной Азии (Монголо-Тибетская), Мирового океана.

Русское географическое общество выступило одним из организаторов первого Международного полярного года (2007/2008) и Международного форума по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле (2010). С 2010 г. РГО проводит Международный арктический форум "Арктика - территория диалога". РГО - один из организаторов Международной географической олимпиады и Всероссийской олимпиады по географии, Всероссийского географического диктанта (с 2015 г.), Всероссийского съезда учителей географии (с 2011 г.).

РГО участвовало в издании Большого атласа мира (с 1934 г.), Морского атласа (1944-1946), Атласа Антарктиды (1972), монографии "География Мирового океана" в шести томах (1980-1987), Атласа снежно-ледовых ресурсов мира (1997), Атласа птиц Российской Арктики (2012) и др.

С 2015 г. РГО проводит фотоконкурс "Самая красивая страна".

Органы управления, структура

Высшим органом управления Общества является съезд, который созывается каждые шесть лет (до 2014 г. - раз в пять лет; по мере необходимости может проводиться и внеочередной). Всего состоялось 16 съездов. В 1933 г. в Ленинграде был созван Всесоюзный съезд географов. Однако нумерация съездам стала присваиваться с 1947 г., когда они получили статус высшего руководящего органа Общества. I съезд (второй фактически) прошел в 1947 г. также в Ленинграде. На XV съезде 7 ноября 2014 г. в Москве была утверждена ныне действующая редакция устава РГО.

В период между съездами действует управляющий совет Общества (постоянный выборный коллегиальный руководящий орган), в его состав входят президент (единоличный исполнительный орган; избирается съездом сроком на шесть лет), почетный президент, исполнительный директор. В руководящие органы также входят исполнительная дирекция, ученый совет, ревизионная комиссия, совет старейшин (образован в 2012 г.), совет регионов (2013).

Во всех 85 субъектах РФ действуют региональные отделения РГО. Самое большое - в Республике Башкортостан, в его составе функционирует сеть из 65 местных отделений. Всего на конец 2016 г. насчитывалось 137 местных отделений, которые функционируют при 20 региональных отделениях.

Руководители

В 1945-1917 гг. во главе Русского географического общества стояли председатели: Великие князья Константин Николаевич (1845-1892) и Николай Михайлович (1892-1917). Фактическое же руководство осуществляли вице-председатели: Федор Литке (1845-1850; 1856-1873), Михаил Муравьев (1850-1856), Петр Семёнов-Тян-Шанский (1873-1914), Юлий Шокальский (1914-1917). Начиная с 1918 г. глава Общества стал избираться. Первым избранным председателем стал Шокальский (1918-1931).

С 1931 г. был введен пост президента, его занимали Николай Вавилов (1931-1940), Лев Берг (1940-1950), Евгений Павловский (1952-1964), Станислав Калесник (1964-1977), Алексей Трешников (1977-1991), Сергей Лавров (1991-2000), Юрий Селиверстов (2000-2002), Анатолий Комарицын (2002-2009).

С 17 ноября 2009 г. президентом РГО является Сергей Шойгу.

Почетные президенты

Почетными президентами Общества были: Юлий Шокальский (в 1931-1940 гг.), члены Академии наук СССР Владимир Комаров (1940-1945), Владимир Обручев (1947-1956). В 2000 г. почетным президентом стал академик РАН Владимир Котляков.

Членство

Членами Общества на добровольной основе могут быть совершеннолетние лица различных национальностей, вероисповедания и места проживания - граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, а также общественные объединения. Вступительный взнос для частных лиц составляет 1 тыс. руб., ежегодный членский взнос - 300 руб.

На конец 2016 г. членами РГО являлись 20 тыс. 457 человек, из них 3 тыс. 441 вступили в 2016 г.

Попечительский совет

Попечительский совет РГО, созданный в 2010 г., осуществляет свою деятельность на общественных началах. Его возглавляет президент РФ Владимир Путин. В состав совета входят президент Общества Сергей Шойгу, правящий князь Монако Альбер II, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов, глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, ректор МГУ Виктор Садовничий, предприниматели Вагит Алекперов, Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Владимир Потанин, Михаил Прохоров и др.

Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Первое состоялось 15 апреля 2011 г. в Москве. Всего проведено семь заседаний: два в Москве, четыре в Санкт-Петербурге и одно выездное на острове Валаам в Ладожском озере в Карелии (6 августа 2012 г.). Предыдущее заседание прошло 29 апреля 2016 г. в Санкт-Петербурге.

Кроме того, при отделениях РГО в субъектах РФ действуют 38 региональных попечительских советов (на конец 2016 г.).

Подразделения, издания

Научный архив РГО, расположенный в Санкт-Петербурге, является старейшим и единственным в России специализированным географическим архивом (образован одновременно с Обществом в 1845 г.). Он насчитывает 63,2 тыс. единиц хранения: документы, этнографические коллекции (более 13 тыс. единиц), фотоархив (более 3 тыс.), 144 личных фондов географов и путешественников и др.

В библиотечных фондах Санкт-Петербурга и Москвы хранится 480,7 тыс. отечественных и иностранных изданий по географии и смежным наукам. Картографические фонды насчитывают 40,7 тыс. единиц хранения. Музей истории РГО в Санкт-Петербурге (открыт в 1986 г.) входит в перечень академических музеев.

РГО - один из учредителей научного издания "Известия Русского географического общества" (выходит с 1865 г.). В 2012 г. статус издания Общества получил журнал "Вокруг света" (основан в 1861 г.).

Гранты РГО

Начиная с 2010 г. попечительский совет РГО организует выдачу грантов исследовательским, природоохранным и экспедиционным проектам на конкурсной основе. Деньги на них выделяются меценатами. Кроме того, с 2013 г. РГО и Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) присуждают совместные гранты.

Всего в период с 2010 г. по 2015 г. Обществом выделено 604 грантов (в том числе 66 - совместно с РФФИ) на общую сумму 1 млрд 28 млн 140 тыс. руб. В 2016 г. непосредственно РГО поддержано 105 проектов, которым выделено 170 млн 705 тыс. руб. грантовых средств.

Поддержку получили проекты "Байкал через призму устойчивого развития", "Экологический рейтинг и экологическая карта России", экспедиции "Кызыл - Курагино" (2011-2015), "Гогланд" (с 2013 г.), мультимедийный этнографический проект "Лица России", циклы документальных фильмов об истории тюрков в России, "Заповедная Россия" (2011-2013), международный фестиваль неигрового кино "Арктика" и др.

РГО поддерживает программы по очистке Арктики (с 2010 г.) и по сохранению редких видов животных: с 2010 г. - амурского тигра, снежного барса, белухи, белого медведя, с 2011 г. - дальневосточного леопарда, лошади Пржевальского, с 2012 г. - рыси, с 2013 г. - манула, моржа.

Штаб-квартиры

Общество имеет две штаб-квартиры. Основная (историческая) находится в Санкт-Петербурге. С 1862 г. она располагалась в доме Министерства народного просвещения на Фонтанке, в 1907-1908 г. было построено собственное здание РГО по проекту архитектора Гавриила Барановского в Демидовом переулке (ныне - пер. Гривцова).

В январе 2013 г. была открыта штаб-квартира в Москве в здании на Новой площади, где в ХIX в. находился Доходный дом Московского купеческого общества (в 1920-е гг. - общежитие этнологического факультета МГУ).

Финансирование

С момента образования Русское географическое общество входило в структуру Министерства внутренних дел. Первоначально по указанию Николая I на его содержание было положено 10 тыс. руб. серебром в год. К 1896 г. государственное пособие возросло до 30 тыс. руб., с 1909 г. дополнительно у нему ежегодно выделялось по 10 тыс. руб. на содержание дома РГО. До 1917 г. государственные субсидии составляли 50% финансирования Общества. Кроме того, средства поступали за счет частных пожертвований (20%), целевых взносов (10%), членских взносов (10%) и др.

В советское время организация находилась на государственном финансировании. В 1990-е гг. РГО лишилась большей части поддержки государства, сотрудникам часто не выплачивалась зарплата. Основным источником поступления средств были членские взносы - в основном от организаций. Образование попечительского совета Общества позволило полностью обеспечить деятельность РГО за счет внебюджетных средств. В настоящее время государственного финансирования РГО не получает.

Награды Общества

Общество имеет свои награды - медали, премии, почетные дипломы и грамоты, именные стипендии, которые присуждаются за особые заслуги и достижения в области географии и смежных наук, природоохранную деятельность, вклад в популяризацию природного, исторического и культурного наследия России.

Первой и главной наградой РГО является Константиновская медаль, присуждается членам Общества за большие заслуги в географической науке и исключительный вклад в деятельность организации. Была учреждена в 1846-1847 гг. первым председателем Общества. Присуждалась с 1949 г. по 1929 г. (в 1924-1929 гг. называлась "Высшая награда общества"). Награждения этой медалью возобновилось в 2010 г. Вторая по значимости - Большая золотая медаль за научные труды. Вручается с 1947 г. за проведенные научные экспедиции, выдающиеся исследования по теории географии и многолетние труды в области географических наук.

В число именных медалей входят золотые медали имени Ф. П. Литке (учреждена в 1873 г.), П. П. Семенова (1899), Н. М. Пржевальского (1895; статус золотой медали получила с 1946 г.), золотая и серебряная медаль имени П. П. Семенова (1899, в память заслуг вице-председателя Общества Петра Семенова-Тян-Шанского; награждение было прекращено после 1930 г., возобновлено после 1946 г.) и др.

Всего в период с 1849 г. по 2015 г. Обществом вручено 1 тыс. 736 золотых и серебряных медалей разного достоинства.

В Российской империи присуждались премия им. Н. М. Пржевальского и премия Тилло. В советский период и ныне - премия им. С. И. Дежнева. В 2014 г. была учреждена Премия Русского географического общества, которая получила международный статус.

Официальный сайт организации: http://www.rgo.ru