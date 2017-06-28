История переговорного процесса об объединении Кипра. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 июня в Кран-Монтане (Швейцария) возобновились переговоры по объединению Кипра. В них участвуют лидер турко-кипрской общины острова Мустафа Акынджи, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, специальный советник генерального секретаря ООН по Кипру Эспен Барт Эйде, представители стран - гарантов независимости Кипра (Великобритании, Греции и Турции), а также Евросоюза в качестве наблюдателя.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории отношений греко-кипрской и турко-кипрской общин, о разделе острова и ходе переговоров о его объединении.

История Кипра

В 1571-1878 гг., в период владения Кипром Османской империей, на остров, населенный преимущественно греками, переселились десятки тысяч турок. Кипрские греки и турки жили раздельно и имели собственные административные органы.

В 1878-1960 гг. остров находился под управлением Великобритании. В 1960 г. Республика Кипр провозгласила независимость. Однако ее суверенитет был ограничен договорами, заключенными в 1959 г. Согласно первому документу (о военном союзе; подписан в Цюрихе между Кипром, Грецией и Турцией) на Кипре дислоцировались греческий и турецкий контингенты (в настоящее время их численность - примерно 1 тыс. и 30 тыс. человек соответственно). По второму документу (о гарантиях; подписан в Лондоне между Кипром, Великобританией, Грецией и Турцией) Великобритания, Турция и Греция стали гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра.

В связи с частыми межэтническими столкновениями между греками-киприотами и турками-киприотами в 1964 г. по решению СБ ООН на острове были размещены вооруженные силы ООН по поддержанию мира. Тогда же остров был разделен буферной зоной ("зеленая линия"). Мандат сил продлевается каждые полгода (в последний раз - в январе 2017 г. до 31 июля 2017 г.).

В июле 1974 г. при поддержке греческой военной хунты (режим "черных полковников") на Кипре был совершен государственный переворот с целью последующего присоединения Кипра к Греции. В ответ Турция высадила на остров свои войска и оккупировала северную часть острова (около 37% территории страны). Кипр оказался разделенным на Республику Кипр (не признана Турцией) и самопровозглашенное государство, которое с 1983 г. называется "Турецкая республика северного Кипра" (ТРСК; признана только Турцией и Абхазией). В ходе конфликта вдоль буферной зоны было установлено примерно 40 тыс. противотанковых и противопехотных мин.

По данным статистических ведомств Республики Кипр и ТРСК, в настоящее время их население оценивается примерно в 850 тыс. и 300 тыс. соответственно. Столица Республики Кипр - Никосия (через нее проходит "зеленая линия"). Ее северная часть считается главным городом ТРСК (употребляется название Лефкоша).

Наиболее острые проблемы переговорного процесса

С 1975 г. ведутся межобщинные переговоры об объединении острова. С этого времени генеральный секретарь ООН осуществляет возложенную на него Советом Безопасности ООН миссию добрых услуг по оказанию содействия общинам в переговорном процессе. В ходе переговоров стороны обсуждают такие проблемы, как устройство будущего государства, распределение властных полномочий, гражданство, отношения с ЕС, безопасность. Из-за разногласий переговоры неоднократно заходили в тупик.

До 2014 г. основные противоречия касались государственного устройства объединенного Кипра. Республика Кипр выступала за создание двухзональной, двухобщинной федерации. Эта идея была поддержана международным сообществом. ТРСК (при поддержке Турции) - призывала к созданию конфедерации из практических двух самостоятельных государств. 11 февраля 2014 г. в Никосии на официальной встрече президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса (с 2013 г.) и президента ТРСК Дервиша Эроглу (2010-2015 гг.) было подписано совместное заявление, согласно которому кипрское "урегулирование будет основываться на двухзональной, двухобщинной федерации с политическим равноправием".

В документе предусматривается, что при "едином гражданстве, регулируемом федеральным законом", все киприоты будут также "гражданами либо греко-кипрского, либо турко-кипрского составляющих государств". При этом "составляющие государства будут полностью и безоговорочно осуществлять свои полномочия без вмешательства со стороны федерального правительства".

В Республике Кипр текст заявления одобрили лишь две партии - правящая правоцентристская "Демократический сбор" и преемница компартии Прогрессивная партия трудового народа Кипра. Все остальные, включая входящие в правящую коалицию, выступили против этого документа, посчитав, что Анастасиадис пошел на уступки туркам-киприотам, и в итоге на острове будет создано два суверенных государства. Тем не менее договоренности 2014 г. стали основой для последующих переговоров.

В настоящее время одна из наиболее сложных тем - территориальный вопрос. Так, греко-кипрская община рассчитывает получить в том числе город Морфу, полуостров Карпас, на котором находится монастырь Апостола Андрея, а также 60% береговой линии острова (в настоящее время греки контролируют 47%). Кроме того, греки настаивают на создании условий, при которых 100 тыс. греков-киприотов, что составляет 60% от лиц, перемещенных в результате турецкого вторжения в 1974 г., смогли бы вернуться в свои дома.

12 января 2017 г. на встрече в Женеве стороны обменялись картами территорий, которые будут находиться под управлением каждой общины после объединения острова. Эти карты были переданы на хранение в ООН до окончательного завершения переговоров, список земель, которые должна будет получить каждая сторона, не оглашался.

С территориальным вопросом связана и проблема собственности, утерянной представителями обеих общин в 1974 г. По подсчетам Всемирного банка, стоимость имущества, оставленного турками-киприотами на юге острова, составляет €8 млрд, а греки-киприоты были лишены на севере недвижимости на сумму в €21 млрд. Сторонам предстоит решить, каким образом и в каких размерах будут выплачены компенсации.

Проблемным является и вопрос присутствия в ТРСК турецкого контингента. Республика Кипр выступает за его вывод, а Турция стремится сохранить статус страны-гаранта с целью "защитить права турок-киприотов в случае их нарушения".

Ход переговорного процесса

В 2003-2004 гг. руководство обеих общин приняло ряд важных решений, касающихся "зеленой линии". Так, с 2003 г. действует облегченная система перехода через границу, открыт ряд КПП, в том числе в Никосии на главной торговой улице Ледра. Вместе с тем процесс разминирования "зеленой линии" до сих пор не закончен (ведется с 2004 г.).

В 2003 г., когда на финишную прямую вышли переговоры о вступлении Республики Кипр в Евросоюз (велись с 1998 г.), возможность присоединения к ЕС объединенной страны дала новый импульс попыткам урегулирования кипрской проблемы. 24 апреля 2004 г. в Республике Кипр и ТРСК прошли референдумы по вопросу одобрения плана объединения, предложенного генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном (1997-2006). План предусматривал создание федеративного государства, состоящего из двух автономных частей.

Предполагалось, что обязанности главы государства будет осуществлять коллективный орган, состоящий из греков-киприотов и турок-киприотов. План не был принят: 65% турок-киприотов проголосовали "за", 75% греков-киприотов - "против". В частности, греко-кипрская сторона была недовольна тем, что план не обязывал Турцию вывести войска с острова. В результате 1 мая 2004 г. в ЕС вступила только Республика Кипр.

После того как в начале октября 2014 г. Турция объявила о планах проведения сейсмической разведки нефтегазовых ресурсов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, Анастасиадис принял решение приостановить переговоры, расценив действия Турции как грубое нарушение суверенных прав Республики Кипр. В начале апреля 2015 г. Турция заявила о прекращении разведки в ИЭЗ Кипра, в связи с чем открылась возможность возобновления межобщинного диалога.

Новый старт переговорному процессу был дан 15 мая 2015 г. на встрече Никоса Анастасиадиса и президента ТРСК Мустафы Акынджи, избранного в апреле 2015 г. В 2015 г. Анастасиадис и Акынджи провели ряд встреч, наблюдатели отметили сближение позиций сторон. Кроме того, в ноябре премьер-министры Турции и Греции Ахмет Давутоглу и Алексис Ципрас заявили о желании Анкары и Афин прийти к общему решению кипрской проблемы.

В мае 2016 г. лидеры греческой и турецкой частей Кипра общей задачей назвали поиск беспроигрышного для обеих сторон решения (win-win solution). 7-11 и 20-21 ноября в ходе переговоров между Анастасиадисом и Акынджи в швейцарском городке Мон-Пелерен обсуждался территориальный вопрос. По данным СМИ, на них был "достигнут прогресс", однако конкретных решений принято не было.

Ситуация в 2017 году

9-11 января 2017 г. в Женеве прошел очередной раунд переговоров, по итогам которого было принято решение об учреждении рабочей группы на уровне заместителей глав МИД. Ее цель - поиск решений вопроса о гарантиях и безопасности, ее работа началась 18 января.

12 января в Женеве началась конференция (без даты закрытия) с участием глав МИД стран-гарантов независимости Кипра и делегации Евросоюза в качестве наблюдателя.

В настоящее время стороны придерживаются прежних позиций: президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и министр иностранных дел Греции Никос Котзиас считают, что турецкие войска должны покинуть Кипр. По их мнению, таким образом будет устранена причина раскола Кипра - оккупация его северной части. Президент же Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "войска будут присутствовать на севере острова в том же количестве, что и греческие на юге". По словам лидера турецкой общины Кипра Мустафы Акынджи, Турция должна оставаться страной - гарантом безопасности турецкой общины Кипра, однако это не должно восприниматься как угроза для греков-киприотов.

Вопросы, касающиеся гарантии безопасности, будут в числе основных на открывшемся раунде. Он рассматривается как продолжение конференции, начавшейся 12 января.

Ожидается, что достигнутые договоренности по всем аспектам урегулирования будут вынесены на референдум в обеих общинах.