Экономические отношения России и Бразилии. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. На 20 июня 2017 г. запланировано начало официального визита в Россию президента Бразилии Мишела Темера. Во время двухдневного пребывания в Москве Темер встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, председателем правительства Дмитрием Медведевым, председателями Совета Федерации и Государственной думы РФ Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Также в ходе визита запланирована встреча главы Бразилии с российскими инвесторами. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о сотрудничестве двух стран в экономической сфере.

Правовая база

Торгово-экономические отношения России и Бразилии регулируются рядом двусторонних документов. В частности, это Соглашение о торговле и платежах 1963 г., в соответствии с которым стороны предоставили друг другу режим наибольшего благоприятствования во взаимной торговле, и Договор о партнерских отношениях между РФ и Федеративной Республикой Бразилией 2000 г., направленный на расширение торгово-экономического сотрудничества.

Товарооборот

Пик товарооборота между Россией и Бразилией пришелся на 2008 г. ($6,7 млрд). Тогда Бразилия заняла 25 место в списке внешнеторговых партнеров России. В последние два года наблюдается тенденция к снижению взаимного товарооборота. Причина этого заключается в падении индекса покупательной способности рубля из-за роста курса доллара, а также из-за экономического спада в обеих странах (в 2015 г. экономика Бразилии вступила в фазу рецессии). По данным Федеральной таможенной службы России, в 2016 г. российско-бразильский товарооборот составил $4,3 млрд (в 2014 г. - $6,3 млрд; в 2015 г. - $4,8 млрд), что составляет 0,9% от общего объема российского товарооборота. В 2016 г. Россия экспортировала в Бразилию товаров на $1,8 млрд, а импортировала из Бразилии на $2,5 млрд. За первые четыре месяца 2017 г. объем взаимной торговли составил $1,5 млрд.

Основные статьи российского экспорта в Бразилию - минеральные удобрения, топливно-энергетическая продукция, пластмассы и изделия из них, черные металлы, машины и электрооборудование. Россия импортирует из Бразилии главным образом продовольствие и сельскохозяйственную продукцию (мясо, кофе, сахар, табак), а также ферросплавы, летательные аппараты и черные металлы.

Сальдо торгового баланса с Бразилией традиционно является отрицательным.

Энергетика

В Бразилии большая часть энергии производится на гидроэлектростанциях - до 80%. На нефть и газ приходится порядка 15% вырабатываемой энергии, на биотопливо - 3%, на атомную энергетику - 2%.

Россия поддерживает тесное сотрудничество с Бразилией в сфере энергетики. Традиционными партнерами Бразилии являются корпорация "Энергомашэкспорт" и ОАО "Силовые машины", которые поставляют энергетическое оборудование для ряда бразильских ГЭС ("Порто Гоес", "Теодоро Шликманн", "Абранжо", "Сан Жоан", "Корумба III" и др.). Так, в 2008 г. бразильская фирма Eletrosul приобрела у компании "Силовые машины" два гидрогенератора стоимостью более €7 млн.

В октябре 2015 г. компания Rosneft Brasil (дочернее предприятие "Роснефти") закрыла сделку по приобретению у бразильской фирмы PetroRio 55% акционерного капитала в проекте по разработке углеводородов в бассейне Солимойнс, после чего стала владельцем 100% акций и получила статус оператора предприятия. Солимойнс - участок реки Амазонки в ее верхнем течении. Проект включает в себя разработку 16 лицензионных участков, которые содержат 11 открытых залежей углеводородов. Перспективные ресурсы нефти превышают 1 млрд баррелей, газа - 800 млн баррелей нефтяного эквивалента. Бурение первой разведочной скважины на Солимойнсе началось в феврале 2017 г. Всего в ближайших планах Rosneft Brasil - бурение по меньшей мере двух скважин для проведения геологоразведки.

Мирный атом

В 2009 г. госкорпорация "Росатом" подписала с Национальной комиссией по ядерной энергии Бразилии (CNEN) меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. В 2015 г. ОАО "В/О "Изотоп" (входит в структуру "Росатома") заключило контракт с CNEN на поставки радиоизотопной продукции российского производства, в частности молибдена-99 (Мо-99), который широко используется в медицине для диагностики заболеваний.

Металлургия

На бразильском рынке осуществляет деятельность ПАО "Северсталь", которое в мае 2011 г. приобрело 25% акций бразильской добывающей компании SPG Mineracao, владеющей несколькими железорудными месторождениями.

Транспорт

В 2012 г. бразильская группа компаний Marcopolo S.A. и ПАО "КАМАЗ" создали совместное предприятие по производству автобусов ООО "КАМАЗ-Марко" в Нефтекамске, Башкортостан. Серийное производство автобусов Bravis стартовало в конце 2012 г.

В 2014 г. ПАО "Уралкалий" приобрело 25% акций холдинговой компании Equiplan Participacoes S.A., основного акционера грузового морского терминала Terminais Portuarios da Ponta do Felix в г. Антонина (Бразилия). Сделка позволила ускорить разгрузку поставляемого из России калия в периоды пикового спроса в Бразилии (в разгар сельскохозяйственного сезона). Сумма контракта оценивается в $35 млн.

Помимо этого, российская "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" полностью обеспечивает потребности в титане бразильского производителя самолетов гражданской авиации Embraer.

Космос

В настоящее время Бразилия заинтересована в привлечении российских инвестиций в развитие одного из двух бразильских космодромов - Алкантара, расположенного в штате Мараньян на северо-востоке страны. В апреле 2017 г. об этом сообщило министерство обороны южноамериканский страны, а в конце мая этот вопрос обсуждался на десятом заседании межправительственной российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Бразилиа (Бразилия).