Российско-финляндские экономические отношения. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 июля президент РФ Владимир Путин посетит Финляндию, где проведет переговоры с президентом Саули Ниинистё.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о торгово-экономических отношениях России и Финляндии.

Правовая основа экономического сотрудничества

Дипотношения между Финляндией и СССР дважды прерывались из-за войн и были восстановлены 6 августа 1945 г. на уровне миссий (в июле 1954 г. преобразованы в посольства). В декабре 1991 г. Финляндия признала Россию правопреемницей СССР.

Двусторонние экономические отношения строятся на базе межправительственного соглашения о торговле и экономическом сотрудничестве от 20 января 1992 г. К настоящему времени заключено порядка 90 межправительственных документов. В числе последних соглашения о совместном инвестировании проектов в области нанотехнологий (2010) и о содействии приграничному сотрудничеству (2012).

В 2012 г. вступил в силу новый договор об аренде Финляндией части Сайменского канала, соединяющего озеро Сайма в Финляндии с Выборгским заливом в РФ (продлен срок аренды на 50 лет, первое соглашение было подписано в 1962 г.). В марте 2013 г. в рамках инициативы "Партнерство для модернизации", запущенной в 2010 г. совместно ЕС и Россией, была принята российско-финляндская программа действий. В нее включено 20 двусторонних проектов, охватывающих, в частности арктическое судостроение, машиностроение, медицину и биотехнологии, энергетику и др. В 2015-2016 гг. вступили в силу межправительственные соглашения о ледокольной проводке судов в Балтийском море и о прямом международном железнодорожном сообщении.

Основным органом, курирующим экономические отношения, является соответствующая межправительственная комиссия, созданная в 1992 г. В ее рамках функционируют 25 рабочих групп, в том числе по сотрудничеству в лесопромышленном комплексе, по энергетике, по транспорту, по инвестициям, по инновациям, по предпринимательству, а также по взаимодействию с отдельными субъектами РФ (с Республикой Коми, с Нижегородской областью, с Республикой Татарстан и др.).

Весной 2014 г. на фоне антироссийских санкций ЕС из-за кризиса на Украине Финляндия отложила очередное заседание (как правило, проводились раз в два года). При этом деятельность рабочих групп продолжалась. В октябре 2015 г. стороны договорились о возобновлении деятельности комиссии (14-е по счету заседание состоялось 23 ноября 2016 г. в Москве).

Товарооборот и инвестиции

С 2014 г. наблюдается снижение российско-финляндского товарооборота из-за падениz цен на нефть, а также санкций ЕС против РФ и российских контрмер.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2014 г. товарооборот РФ с Финляндией по сравнению с предыдущим годом снизился на 14,4% - до $16 млрд 13 млн, а в 2015 г. - на 33%, до $9,7 млрд. Однако в 2016 г. произошло замедление спада торговли между двумя странами. Ее объем уменьшился на 7,6% и составил $9 млрд. По итогам 2016 г. российский экспорт снизился на 7,8% - до $6,5 млрд, а импорт - на 7,2%, до $2,5 млрд.

Доля Финляндии во внешнеторговом обороте России по сравнению с 2015 г. почти не изменилась - около 2% (15 место). Россия до 2014 г. являлась крупнейшим торговым партнером Финляндии, в настоящее время занимает третью строчку после Германии и Швеции. В 2015-2016 гг. главными статьями российского экспорта были минеральные продукты (в основном нефть и нефтепродукты; 66% от всего объема российского экспорта в Финляндию), продукция химической промышленности (13,3%), металлы и изделия из них (9,5%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (6,7%), машины, оборудование и транспортные средства (2,8%).

В 2016 г. основная доля поставок из Финляндии в Россию пришлась на машины, оборудование и транспортные средства (36,3%), продукцию химической промышленности (23,4%), древесину и целлюлозно-бумажные изделия (18%), металлы и изделия из них (8,9%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (4,2%), текстиль и обувь (1%).

По данным Банка России, общий объем прямых накопленных финляндских инвестиций в экономику РФ на начало 2016 г. составил $6,7 млрд (основная их часть сосредоточена в Северо-Западном и Центральном федеральных округах), российских в Финляндию - $2,5 млрд.

Финский бизнес в России

В настоящее время на российском рынке работают примерно 600 финских компаний. В частности, с 1974 г. в нашей стране действует фирма "Лемминкяйнен" (строительная промышленность), с 1989 г. - "Орион" (фармацевтика), с середины 1990-х гг. - финско-шведская "Стора Энсо", "ЮПМ-Кюммене" (деревообработка), "Валио", "Фацер" (пищевая промышленность), "Тиккурила" (химическая промышленность), с 2008 г. - энергетический концерн "Фортум".

В марте 2016 г. вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что, несмотря на введение антироссийских санкций, финские компании начали реализовывать в России более полутора десятков проектов на сотни миллионов долларов. В апреле 2017 г. Финско-российская торговая палата провела среди этих компаний опрос, согласно которому большинство бизнесменов намерено расширять деятельность на российском рынке. Многие фирмы переходят к локализации производства товаров на российской территории. Например, "Валио" перевела в Россию производство 90% продукции, продаваемой в РФ.

По данным торгпредства РФ в Финляндии, из финских компаний наиболее значимые проекты на территории России осуществляет концерн "Фортум". Так, в 2015 г. была завершена программа общей стоимостью $4 млрд, направленная на модернизацию объектов энергетики. В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе была построена Няганская ГРЭС (три энергоблока суммарной мощностью 1265 МВт). На сегодняшний день эта ГРЭС является самой большой тепловой станцией в мире, работающей в широтах севернее 62-го градуса.

В апреле 2017 г. "Фортум" и "Роснано" создали на паритетной основе инвестиционный Фонд развития ветроэнергетики, который в июне выиграл тендер на строительство в РФ ветропарков мощностью 1000 мегаватт (будут введены в эксплуатацию в 2018-2022 гг.).

В декабре 2013 г. в Конаковском районе Тверской области был открыт завод по производству средств теплоизоляции, построенный финской компанией "Парок" (европейский лидер в этой области). Кроме того, действуют завод компании "Нокиан тайерс" по производству автомобильных шин (17 млн в год) в городе Всеволожск Ленинградской области, предприятие фармацевтической компании "Орион" по упаковке препаратов в Санкт-Петербурге, мощности металлургической компании "Раутаруукки" по выпуску строительных конструкций в Калужской области.

Российский бизнес в Финляндии

На финском рынке работает около двух тысяч компаний с российским участием. Большинство из них заняты в таких сферах, как предоставление торгово-посреднических и консультационных услуг, туризм, транспорт и логистика.

В декабре 2013 г. между дочерней компаний "Росатома" "Русатом оверсиз" и финской фирмой "Фенновойма" был подписан контракт на строительство в Финляндии АЭС "Ханхикиви-1" (в Пюхяйоки, область Похьойс-Похьянмаа). Доля Финляндии в этом крупнейшем двустороннем проекте превышает 60%. Его общая стоимость оценивается примерно в €6,5-7 млрд. Правительство РФ выделит €2,4 млрд из Фонда национального благосостояния, финские компании - €2,8 млрд. Кроме того, планируется привлечение средств экспортно-кредитных агентств.

Реактор мощностью 1200 МВт обеспечивать топливом будет дочерняя компания "Росатома" ТВЭЛ. По данным "Росатома", реализация проекта принесет России доход в объеме €17,5 млрд. Вопрос о предоставлении лицензии на строительство власти Финляндии планируют решить в начале 2018 г. Для возведения АЭС потребуется создать до 4 тыс. рабочих мест. Предположительно, она будет введена в строй в 2024 г.

Российская Объединенная судостроительная корпорация с 2014 г. является собственником хельсинкского судостроительного предприятия Arctech Helsinki Shipyard. Весной 2016 г. успешно прошел ходовые испытания первый в мире ледокол, работающий на сжиженном газе и дизельном топливе (судно получило название Polaris). В сентябре того же года ледокол был передан финляндской государственной компании "Арктиа оу".

В числе реализованных проектов на территории Финляндии с участием российских фирм завод по производству лекарственных форм в городе Лаппеенранта компании "Цитомед" (июль 2014 г.; объем инвестиций - €15 млн) и дата-центр компании "Яндекс" в городе Мянтсяля (введен в эксплуатацию в 2015 г.; объем инвестиций - около €80 млн).