Саммиты глав государств СНГ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ /Надежда Белялова/. 16 сентября 2016 г. в Бишкеке пройдет заседание Совета глав государств - участников Содружества Независимых Государств.

По сообщению пресс-службы президента РФ, в преддверии 25-й годовщины образования Содружества руководители стран, входящих в организацию, "подведут итоги деятельности этого межгосударственного объединения, обменяются мнениями по ключевым направлениям дальнейшего развития Содружества". По итогам саммита ожидается принятие ряда многосторонних документов, в том числе заявлений по противодействию международному терроризму, в связи с 25-летием СНГ и по случаю 70-летия завершения работы Нюрнбергского трибунала.

Планируется также рассмотреть вопросы организационного характера, в частности, передачу председательстве в СНГ от Киргизии к России в 2017 г.

Содружество Независимых Государств (СНГ) - региональная межгосударственная организация, образованная 8 декабря 1991 г. В нее входят 11 стран постсоветского пространства: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. С 1993 г. по 2009 г. в СНГ входила также Грузия. В 2014 г., после событий "евромайдана", неоднократно появлялись сообщения о возможном выходе Украины из организации, однако официальную заявку страна не подавала.

Саммиты СНГ

Высший орган СНГ - Совет глав государств, в котором представлены все 11 стран. Встречи руководителей государств проводятся с 1991 г. Как правило, эти саммиты проходят дважды в год: очередной и неформальный (без официальной повестки дня и обычно без подписания итоговых документов). Кроме того, по просьбе одного из государств - членов Содружества может быть созван и внеочередной саммит организации.

В целом за годы существования СНГ было проведено 58 саммитов (43 - заседания Совета глав государств, 15 - неформальные), а также пять встреч в ограниченном составе, на которых присутствовали президенты не всех стран организации (3 июля 2004 г., 19-20 декабря 2008 г., 18 июля и 19 декабря 2009 г., 8 мая 2014 г.). По данным Исполкома СНГ, всего на саммитах было подписано 799 документов, в том числе 707 - на официальных встречах, 37 - на неформальных.

Саммиты с 2012 года

За последние пять лет состоялись четыре официальных и два неформальных саммита СНГ (в 2013 г. неформальный саммит не проводился), а также одна встреча лидеров стран Содружества в неполном составе.

15 мая 2012 г. в Москве на неформальном саммите главы всех 11 государств организации обсудили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в рамках СНГ и углубление процессов экономической интеграции.

5 декабря 2012 г. в Ашхабаде в заседании Совета глав государств СНГ приняли участие президенты восьми стран. Азербайджан, Молдавию и Киргизию представляли главы правительств. На саммите был подписан ряд документов, в том числе соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка, об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о сотрудничестве в подготовке специалистов антитеррористических подразделений. Кроме того, решением Совета 2013 г. был объявлен Годом экологической культуры и охраны окружающей среды в СНГ.

25 октября 2013 г. в Минске состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ. Киргизия и Туркменистан были представлены на уровне вице-премьеров. Обсуждались вопросы подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945). Было принято решение объявить 2014 г. Годом туризма в СНГ, 2015 г. - Годом ветеранов Великой Отечественной войны.

В сфере обеспечения безопасности президенты утвердили ряд целевых программ, предусматривающих совместные меры борьбы с преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми. Приняты концепция сотрудничества стран СНГ в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, а также соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Были также рассмотрены вопросы защиты секретной информации, сотрудничества в области финансовых, валютно-платежных и кредитных отношений.

8 мая 2014 г. в Москве прошла неформальная встреча президента РФ с главами Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Стороны обсудили вопросы коллективной безопасности, а также ситуацию на Украине. Лидеры стран также провели ряд двусторонних переговоров.

10 октября 2014 г. в Минске в заседании Совета глав государств СНГ участвовали руководители десяти стран Содружества. Украину на саммите представлял ее посол в Белоруссии Михаил Ежель. По итогам встречи было подписано около 20 документов, в том числе касающиеся противодействия незаконной миграции и торговле людьми, взаимодействия погранслужб. Кроме того, президенты приняли совместное обращение к народам СНГ и мировой общественности в связи с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также решение об объявлении 2016 г. Годом образования в СНГ.

8 мая 2015 г. в Кремле состоялась неформальная встреча глав государств - участников СНГ, посвященная празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Последнее заседание Совета глав государств СНГ состоялось 16 октября 2015 г. в поселке Бурабай (Казахстан). Президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также официальные представители Молдавии, Туркмении и Украины по итогам встречи подписали 16 документов. Также были утверждены кандидатуры главы Антитеррористического центра СНГ и председателя Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны СНГ. Состоялась официальная передача председательства в Содружестве от Казахстана к Киргизии в 2016 г.