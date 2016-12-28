Художественный фильм "Карнавальная ночь". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 декабря исполняется 60 лет со дня выхода на экраны музыкальной кинокомедии режиссера Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь".

Сюжет

Работники Дома культуры (ДК) готовятся к встрече Нового года. В подготовку новогоднего представления вмешивается исполняющий обязанности директора ДК Серафим Иванович Огурцов, человек добросовестный, но ничего не понимающий в искусстве и лишенный чувства юмора. Он требует убрать из программы "легкомысленные" концертные и цирковые номера, заменив их лекцией, "коротенько так, минут на сорок", классическим романсом, выступлением оркестра ветеранов сцены и др.

Молодые работники Дома культуры во главе с Леной Крыловой делают все возможное, чтобы помешать осуществлению планов Огурцова и организовать веселый новогодний праздник.

Замысел картины

Инициатором постановки стал советский режиссер, директор киностудии "Мосфильм" в 1954-1957 гг. Иван Пырьев, которого позднее Рязанов называл своим "третьим учителем, после Козинцева и Эйзенштейна" (книга "Неподведенные итоги", 1983 г.).

"Карнавальная ночь" стала второй картиной в биографии Рязанова. В 1955 г. совместно с режиссером Сергеем Гуровым он завершил съемки музыкального фильма "Весенние голоса" (другое название "Счастливая юность") по сценарию Бориса Ласкина, и был принят в штат "Мосфильма".

В это время 27-летний Рязанов собирался снимать кинодраму "Встречи на Камчатке", подав соответствующую заявку руководству студии. Однако Пырьев предложил ему поставить музыкальную комедию по сценарию Владимира Полякова и Бориса Ласкина. Режиссер отрицательно отнесся к предложению, сославшись на нежелание работать в этом жанре, а также на запланированный отпуск, но Пырьев настоял на своем.

В дальнейшем директор "Мосфильма" курировал всю работу над картиной: он лично подбирал съемочную группу, участвовал в отборе актеров на главные роли, прослушивал музыкальные номера и контролировал процесс съемок.

Выбор актеров

При выборе актера на роль Огурцова между Рязановым и Перьевым произошел конфликт. По задумке режиссера, "Карнавальная ночь" должна была стать острой социальной сатирой. На главную роль пробовались актеры Театра сатиры Анатолий Папанов и Центрального театра Советской Армии Петр Константинов. В результате Рязанов сделал выбор в пользу последнего. По словам режиссера, Константинов на пробах воплотил образ "натурального, зловещего чиновника", его Огурцов "не столько смешил, сколько страшил".

Однако Пырьев вместе с авторами сценария настаивал на том, что фильм должен быть легким и жизнерадостным, а его главный герой - более гротесковым и комичным. Директор киностудии предложил отдать роль Огурцова известному советскому актеру Игорю Ильинскому. По словам Рязанова, он был вынужден согласиться с решением Пырьева, но в результате был "счастлив, что снимал в главной роли Игоря Владимировича Ильинского".

На роль Лены Крыловой пробовалась 20-летняя студентка ВГИКа Людмила Гурченко, однако Рязанов отверг ее кандидатуру из-за неудачных проб. Крылову должна была сыграть одна из участниц самодеятельности, но непрофессиональная актриса не справилась с работой. По воспоминаниям Гурченко, получить роль в "Карнавальной ночи" ей помог случай. В коридорах "Мосфильма" она встретила Пырьева, который лично отвел актрису к Рязанову и заставил сделать новые пробы. В результате Гурченко получила роль, которая принесла ей в дальнейшем всесоюзную известность.

В фильме также снялись Юрий Белов (в роли электрика Гриши Кольцова), Сергей Филиппов (лектор Никадилов), Тамара Носова (секретарша Тося), Георгий Куликов (художник Сергей Усиков), Владимир Зельдин (клоун Николаев) и др.

В "Карнавальной ночи" были заняты эстрадные и цирковые артисты, в том числе чечеточники братья Борис и Юрий Гусаковы, иллюзионист Арутюн Акопян, вокальное трио сестер Шмелевых.

Музыка к фильму

Музыку к "Карнавальной ночи" написал композитор Анатолий Лепин, вместе с которым Эльдар Рязанов уже работал над фильмом "Весенние голоса". Песни на стихи Владимира Лифшица и Вадима Коростылева "Пять минут", "Песня о хорошем настроении", "Танечка" исполнили Гурченко и сестры Шмелевы. Еще одна песня - "Любовь - это счастье" - в окончательный вариант картины не вошла. Ее музыкальная тема была использована для "танца с зонтиками", а песня впоследствии стала частью репертуара Гурченко.

В "Карнавальной ночи" снимался популярный советский джаз-оркестр Эдди Рознера, с которым сотрудничали Юрий Саульский, Юрий Цейтлин и др. музыканты (к началу 1970-х гг. в связи с борьбой с "западным влиянием" в музыке коллектив был распущен, записи размагничены).

В 1956 г. на Апрелевском заводе вышла грампластинка с мелодиями и песнями из "Карнавальной ночи".

Съемки

Работа над фильмом началась весной 1956 г. и продолжалась пять месяцев. Рязанов отказался от съемок в павильонах "Мосфильма" и перенес их в интерьеры Центрального театра Советской Армии, труппа которого в это время находилась на гастролях. Оператором фильма стал Аркадий Кольцатый (настоящее имя - Абрам Копелевич), известный по картинам "Дети капитана Гранта" (1936), "Тарас Шевченко" (1951) и др. Большинство отснятых эпизодов просматривал Пырьев, и если они ему не нравились, Рязанов был вынужден их переснимать.

Из-за перерасхода сметы и отставания по срокам на "Мосфильме" был созван худсовет, который должен был решить дальнейшую судьбу картины. Члены комиссии, отсмотрев половину готового материала, назвали "Карнавальную ночь" "скучной" и "бездарной". Однако Рязанову позволили закончить работу благодаря протекции Пырьева и в связи с тем, что менять режиссера или актеров было уже поздно.

Премьера, рейтинги и награды

Съемки фильма и его предстоящий выход на киноэкраны широко не анонсировались. Однако "Карнавальная ночь", премьера которой состоялась 29 декабря 1956 г., стала лидером кинопроката, собрав около 50 млн зрителей. Комедия признана лучшим фильмом по опросу журнала "Советский экран" в 1957 г. Занимает 53-е место среди отечественных картин за всю историю советского кинопроката (по данным сайта КиноПоиск.ру). Входит в рейтинг 100 лучших советских фильмов по версии ruskino.com (45-е место) и КиноПоиск.ру (79-е место).

В 1957 г. Рязанов получил за фильм диплом XI Международного кинофестиваля в Эдинбурге (МКФ; Великобритания). В 1958 г. "Карнавальная ночь" была удостоена второй премии I-го Всесоюзного кинофестиваля (ВКФ; Москва), актер Игорь Ильинский и звукооператор Виктор Зорин стали лауреатами ВКФ.

Продолжение "Карнавальной ночи"

В 1969 г. на экраны вышла музыкальная комедия Ильинского и Кольцатова "Старый знакомый", снятый по сценарию Ласкина и Полякова. Картину считают продолжением "Карнавальной ночи", поскольку ее главными героями являются Огурцов (Ильинский), Никадилов (Филиппов) и Тося (Носова). Тем не менее, ни сюжет ленты, ни место действия никак не связаны с фильмом Рязанова.

1 января 2007 г. на Первом канале состоялась премьера музыкальной комедии "Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя" (последний художественный фильм Рязанова). Действие происходит в том же Доме культуры, который ныне носит имя Огурцова. К директору ДК Сергею Кабачкову (Сергей Маковецкий) перед Новым годом обращается Рязанов. Он просит разрешения провести в здании Дома культуры съемку фильма "Карнавальная ночь 2", однако получает отказ.

На помощь режиссеру приходят организаторы новогоднего концерта Алена Крылатова и Денис Колечкин (Алена Бабенко и Сергей Безруков). В картине снялись Гурченко, которая исполнила "Песню о хорошем настроении", а также Валентин Гафт (политтехнолог), Мария Аронова (секретарша Машенька), Инна Чурикова (стоматолог), Роман Медяник (Колян) и др.