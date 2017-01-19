Биография президента Гамбии Адама Барроу

ТАСС-ДОСЬЕ /Александр Панов/. 19 января в должность президента Исламской Республики Гамбия вступил избранный на выборах 1 декабря 2016 г. Адама Барроу. Находившийся у власти с 1994 г. президент Яйя Джамме, изначально признавший свое поражение, впоследствии отказался передавать ему власть, заявив о грубых нарушениях, допущенных избирательной комиссией. Тем не менее поддержанный международным сообществом Адама Барроу вступил в должность президента Гамбии в посольстве своей страны в Сенегале.

Адама Барроу родился 16 февраля 1965 г. в селе Манкаманг Кунда, близ города Басс-Санта-Су (округ Восточное Фулладу, административная область Верхняя река, Гамбия).

Окончив среднюю техническую школу в столице Банжуле (Crab Island Secondary Technical School), поступил в высшую мусульманскую школу, где обучался в 1985-1988 гг.

После окончания учебы работал помощником предпринимателя Альхаджи Мусы Нджиая, тестя первого президента Гамбии Дауды Джавара (1970-1994), а затем агентом по продажам в его семейной компании "Альхаджи Муса и сыновья".

В 1996 г. вступил в Объединенную демократическую партию (ОДП), оппозиционную режиму нового президента Яйи Джамме, двумя годами ранее свергнувшего Джавара в ходе бескровного военного переворота.

В начале 2000-х гг. отправился на учебу в Великобританию, где изучал основы ведения бизнеса в сфере недвижимости, одновременно подрабатывая в службе охраны одного из супермаркетов Лондона. По возвращению на родину в 2006 г. основал собственное агентство недвижимости "Маджум".

В это же время был назначен заместителем казначея национального исполнительного комитета ОДП. В 2007 г. участвовал в парламентских выборах, баллотировался от ОДП в своем родном избирательном округе Джимара, но проиграл кандидату от правящей партии "Альянс за патриотическую переориентацию и созидание" Мамме Канде (одному из его будущих соперников на президентских выборах 2016 г.).

В 2010 г. был назначен координатором ОДП в области Верхняя река.

С 2013 г. - главный казначей партии.

В апреле 2016 г. во время проведения марша оппозиции с требованием прекращения репрессий, проведения политической реформы и расследования гибели в тюрьме активиста партии Соло Санденга председатель ОДП Усейну Дарбо был арестован властями Гамбии и позже приговорен к трем годам тюремного заключения. Таким образом накануне президентских выборов 2016 г. ОДП - наиболее влиятельная оппозиционная сила в стране - оказалась фактически обезглавлена. 1 сентября Адама Барроу был избран лидером партии и ее официальным кандидатом в президенты. Его также поддержали семь других оппозиционных партий, объединившихся в коалицию против правящего режима Джамме. Как кандидат объединенной оппозиции Барроу официально вышел из ОДП, выступив за учреждение в случае своей победы правительства национального единства, состоящего из представителей всех влиятельных политических сил Гамбии. Он также пообещал досрочно провести демократические выборы и сложить свои полномочия по прошествии трех лет своего "переходного правления". Во время своей предвыборной кампании Барроу обвинял президента Джамме в авторитаризме, нарушении прав человека, экономической стагнации и росте безработицы в стране, толкающей молодежь к эмиграции (по данным Международной организации по миграции, Гамбия является одной из стран-лидеров по числу нелегальных иммигрантов, прибывающих в Европу).

Согласно предварительным итогам выборов, состоявшихся 1 декабря, Адама Барроу одержал сенсационную победу, получив 45,54% голосов избирателей (Джамме - 36,6%, Мама Канде, возглавляющий теперь собственную партию "Демократический конгресс Гамбии" - 17,8%). Вечером 2 декабря Джамме признал свое поражение и поздравил Барроу с победой. Однако 9 декабря, вслед за публикацией избирательной комиссией окончательных итогов выборов, президент изменил свое решение и объявил об отказе признать победу оппонента. Согласно опубликованному отчету, при предварительном подсчете голосов были допущены некоторые ошибки, которые в целом не повлияли на исход голосования. Так, Барроу получил на 40 тыс. меньше голосов по сравнению с цифрами предварительных результатов, однако сохранил за собой первое место с итоговым результатом 43,34%. Тем не менее, президент обвинил избирательную комиссию в подтасовке выборов и объявил о намерении провести повторное голосование, руководить процессом которого по его мнению должен "истинно верующий в Бога человек".

Адама Барроу осудил решение президента и подтвердил, что приступит к исполнению обязанностей президента 19 января согласно ранее утвержденному расписанию. Одновременно он гарантировал Джамме право на безопасное проживание в стране после отставки с предоставлением всех почестей и льгот, предусмотренных для бывшего главы государства.

Африканский союз и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) выступили с безоговорочной поддержкой Барроу, объявив, что с 19 января Яйя Джамме не будет считаться легитимным президентом Гамбии. Руководство ЭКОВАС также предупредило о готовности осуществить вооруженную интервенцию с целью обеспечения передачи власти законно избранному главе государства.

14 января Барроу как избранный президент Гамбии посетил 27-й саммит "Африка-Франция", проходивший в столице Мали Бамако, после чего по просьбе ЭКОВАС был принят до вступления в должность сенегальскими властями.

Вопреки оказанному политическому давлению Джамме отказался передать власть Барроу 19 января, добившись вместо этого принятия лояльным ему парламентом Гамбии резолюции о продлении своих полномочий на 90 дней до вынесения решения о законности результатов выборов Верховным судом. За день до намеченной инаугурации сенегальские власти, стянув группировку войск к границе с Гамбией, предупредили о готовности начать военную операцию, если к полуночи Джамме не согласится оставить пост президента. Учитывая сложившуюся ситуацию церемонию вступления в должность Барроу было решено проводить в посольстве Гамбии в Сенегале.

Сразу же по ее завершению Барроу призвал вооруженные силы Гамбии подтвердить свою лояльность законно избранному президенту, а также обратился к ЭКОВАС с просьбой о содействии привидению в исполнение воли народа своей страны.

В этот же день СБ ООН единогласно принял резолюцию в поддержку передачи власти в Гамбии избранному президенту, признав таким образом его легитимность. За документ проголосовали все 15 государств - членов СБ, в том числе Россия.

Вечером 19 января руководство вооруженных сил Сенегала объявило о начале боевой операции на территории Гамбии.

Адама Барроу состоит в полигамном браке с Фату Ба и Сарджо Мбаллоу. Имеет четверых детей (один из сыновей политика Хабибу трагически погиб 15 января 2017 г. после нападения на него собаки).

Свободное время, по собственным словам, посвящает чтению прессы и путешествиям. Также увлекается футболом, болеет за национальный клуб "Валлидан" и лондонский "Арсенал". В студенческие годы играл в футбол на любительском уровне, занимал позицию вратаря.