Доходы членов Совета Федерации с 2013 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 апреля 2017 г. опубликованы доходы членов Совета Федерации РФ - верхней палаты российского парламента. Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2016 г. составил 22 млн 860 тыс. руб., у супруга - 17 млн 79 тыс. руб.

Среди заместителей спикера больше всех заработал Евгений Бушмин, курирующий экономический блок. Его доход составил 9 млн 443 тыс. руб. А самым богатым сенатором третий год подряд стал представитель от Камчатского края Валерий Пономарев, задекларировавший 2 млрд 667 млн руб. (его супруга - 32 млн 724 тыс. руб.).

Состав палаты

В состав Совета Федерации входят по два представителя от каждого из 85 субъектов РФ (по одному от законодательного и исполнительного органов госвласти) - всего 170 человек.

Сенатора от законодательного органа власти депутаты регионального парламента выбирают из своих рядов. Представителя от высшего исполнительного органа власти субъекта назначает избранный глава региона. Действующий порядок формирования Совета Федерации вступил в силу с 2013 г. Срок полномочий членов верхней палаты определяется сроком полномочий органов, наделивших их этим статусом.

В Совет Федерации также могут входить сенаторы, назначаемые указом президента, - представители Российской Федерации. Соответствующие поправки в Конституцию РФ были приняты 21 июля 2014 г. Согласно им, глава государства может назначать до 10% от общего числа членов верхней палаты. Однако президент РФ пока не воспользовался своим правом на квоту.

Законодательные основы декларирования доходов

Впервые требование предоставлять сведения о доходах и имуществе в отношении госслужащих в России было введено в 1995 г., однако тогда вся эта информация получала статус служебной тайны и не публиковалась. Указ президента о порядке размещения на официальных сайтах органов власти и в СМИ сведений о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей был подписан в 2009 г. Сведения об имущественном положении и доходах государственных чиновников, членов их семей, депутатов Госдумы и членов СФ подаются в налоговые органы и публикуются на официальных интернет-порталах.

Доходы за 2013 г.

По итогам 2013 г. число самых богатых членов Совета Федерации, чьи семейные доходы превышали 100 млн руб., составило 7 человек, сократившись по сравнению с 2012 г. на 5 человек. Это было связано со вступлением в силу закона о запрете чиновникам и членам парламента хранить финансовые активы за рубежом. Владельцы таких счетов должны были либо перевести активы в Россию, либо покинуть госслужбу. В результате из палаты ушел прежний лидер рейтинга - совладелец холдинга "Промсвязькапитал" Дмитрий Ананьев (доход в 2012 г. - 919 млн 145 тыс. руб.; супруги - 51 млн 897 тыс. руб.).

Самым богатым членом Совета Федерации по итогам 2013 г. стал Ефим Малкин от Чукотского автономного округа, бывший начальник отдела по работе с потребителями компании "Сибнефть". Он задекларировал доход в 1 млрд 312 млн 530 тыс. руб. (супруга - 684 тыс.), что почти в 6,3 раза выше, чем годом ранее (209 млн 140 тыс.). Семье Малкиных принадлежали два земельных участка и жилой дом во Франции, а также квартира в Германии.

Второе место занял Виктор Пичугов от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Югры, бывший руководитель ОАО "Многопрофильная компания "Аганнефтегазгеология" и экс-глава Нижневартовского района ХМАО. Его доход составил 434 млн 33 тыс. руб. (жены - 816 тыс. руб.), сократившись за год почти на 90 млн руб. Семья сенатора также владела недвижимостью в Великобритании и Монако. С небольшим отставанием тройку лидеров замыкал представитель от Камчатского края Валерий Пономарев, совладелец компаний ООО "Знак", ОАО "Океанрыбфлот" и др. Его годовой доход составил 408 млн 151 тыс. руб. (супруги - 10 млн 616 тыс.), сократившись за год более чем на 48 млн.

Самой богатой среди жен сенаторов стала супруга вице- спикера Юрия Воробьева (от Вологодской области), который также возглавляет комиссию палаты по доходам и обязательствам имущественного характера. Ее доход в 20 раз превысил заработок мужа - 102 млн 409 тыс. руб.

Доход председателя палаты Валентины Матвиенко вырос по сравнению с 2012 г. почти на 400 тыс. - до 3 млн 52 тыс. руб. (у ее супруга Владимира Матвиенко - 1 млн 848 тыс.).

Самым бедным членом Совета Федерации стал Сергей Цеков, который лишь в июне 2014 г. занял кресло сенатора от Республики Крым: в 2013 г. он заработал 1 млн 429 тыс. руб.

Доходы за 2014 г.

За 2014 г. число парламентариев с семейным доходом свыше 100 млн руб. сократилось незначительно - до шести человек. Лидером по росту доходов стала спикер палаты Валентина Матвиенко, чей заработок увеличился почти в 53 раза - до 160 млн 361 тыс. руб. (у супруга - 1 млн 883 тыс.). При этом Валентина Матвиенко единственная из сенаторов указала в декларации источник средств: продажа квартиры и машиноместа в Москве за 152 млн 620 тыс. руб.

"Антирекорд" принадлежал лидеру прошлого рейтинга Ефиму Малкину от Чукотского округа, чей заработок за год сократился более чем в 21 раз - до 61 млн 341 тыс., при этом сенатор избавился также от части своей недвижимости и автомобилей. Его супруга, напротив, увеличила свой доход более чем в 4 раза - до 2 млн 814 тыс. руб. В июне 2015 г. Малкин подал заявление о сложении полномочий члена Совета Федерации.

Самым богатым сенатором в 2014 г. стал Виктор Пичугов от Ханты-Мансийского округа, который задекларировал 363 млн 554 тыс. руб. (снижение на 16,24% по сравнению с 2013 г.), а его супруга - 857 тыс. Среди имущества Пичугова, как и год назад, числилась недвижимость в Великобритании и Монако, четыре легковых автомобиля и автоприцеп. Кроме того, по данным СМИ, он стал владельцем самолета Gulfstream G450 ("Гольфстрим джи-450"), однако сам сенатор эту информацию опровергал. Второе место в рейтинге самых богатых членов Совета Федерации досталось представителю Камчатки Валерию Пономареву с доходом 362 млн 636 тыс. руб. (падение за год - 11,15%). При этом семья Пономарева задекларировала самый высокий совокупный доход - 372 млн 818 тыс. руб. Третьим стал сенатор от Сахалинской области, совладелец банка "Итуруп" и компании "Гидрострой" Александр Верховский, который заработал за год 206 млн 633 тыс. руб. (супруга - 4 млн 441 тыс. руб., земельный участок 2630 кв. м в Италии).

Среди жен сенаторов самой богатой стала супруга Дмитрия Саблина (от Московской области), чей заработок в 17 раз превышал доходы мужа - 110 млн 528 тыс. руб.

Самый низкий доход - 620 тыс. руб. - задекларировала Светлана Солнцева, которая заняла кресло сенатора от Марий Эл в январе 2015 г.

Доходы за 2015 г.

В 2015 г. количество сенаторов, чей совокупный семейный доход превысил 100 млн руб., сократилось до пяти человек. Осенью 2015 г. Совет Федерации покинул лидер прошлогоднего рейтинга Виктор Пичугов.

Рекорд по личному и семейному доходам принадлежал представителю Камчатского края Валерию Пономареву. За год его заработок увеличился почти в три раза и составил 1 млрд 4 млн 92 тыс. руб., а семейный возрос до 1 млрд 11 млн 926 тыс. руб. Второе место в рейтинге самых богатых парламентариев занял сенатор от Республики Адыгея Мурат Хапсироков, бывший глава ООО "Ависта компании", экс-вице- премьер республики. Он заработал 292 млн 468 тыс. руб. (супруга не указана), увеличив свой доход за год почти в 13,5 раза (в 2014 г. - 21 млн 733 тыс.). Замыкал тройку лидеров Сергей Мамедов, член Совета Федерации от Самарской области, бывший владелец компании АО "Волгабурмаш", председатель совета директоров ОАО "БТМ-групп", с доходом в 99 млн 680 тыс. руб. (в 2014 г. - 15 млн 378 тыс.). По словам сенатора, прибыль он получил от продажи двух квартир в Эстонии и России.

Самой богатой из супругов сенаторов стала жена представителя от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова, заработавшая 180 млн 645 тыс. руб. - в 38 раз больше своего мужа.

Доход председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по сравнению с прошлым годом сократился более чем в 7,5 раза (21 млн 43 тыс. руб.). При этом ее супруг Владимир, напротив, увеличил свой заработок в 17 раз - до 32 млн 259 тыс. руб.

Сенатором Совета Федерации с самым скромным доходом за 2015 г. стал представитель Новосибирской области Владимир Лаптев, заработавший 1 млн 336 тыс. руб. Он был избран членом верхней палаты парламента в декабре 2015 г. 0стк/ сау/сиб.