Конституционный референдум в Турции. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 апреля 2017 г. в Турции состоится референдум по проекту закона о внесении изменений в конституцию республики. Речь идет о поправках, которые предполагают изменение формы правления в стране.

Подготовка конституционных поправок

В соответствии с конституцией 1982 г. Турция является президентско-парламентской республикой.

Предложения о переходе к президентской форме правления, были сформулированы и внесены в Великое национальное собрание Турции (ВНСТ, парламент) в 2011 г. правящей Партией справедливости и развития (ПСР) во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом (возглавлял ПСР в 2001-2014 гг.; с 2014 г. президент страны). Однако тогда эта инициатива не получила поддержки других политических сил.

Процесс был активизирован после попытки государственного переворота летом 2016 г. Уже в декабре того же года ПСР внесла в парламент проект документа, разработанный совместно с Народно-республиканской партией и Партией националистического движения.

Пакет из 18 конституционных поправок был одобрен парламентом 21 января. За изменение конституции высказались 339 депутатов (из 550). Этого оказалось достаточно для того, чтобы вынести поправки на всенародное голосование (если бы проект конституционных изменений был поддержан голосами 367 депутатов, то поправки могли бы быть приняты парламентом без учета мнения народа).

Реформа конституции

В случае принятия поправок полномочия президента будут значительно расширены - он возглавит исполнительную власть страны. Пост премьер-министра будет упразднен, а президент получит право назначать вице-президента и министров (по действующей конституции, премьерский пост занимает лидер победившей на парламентских выборах партии, он же предлагает министров на утверждение президенту).

Президент станет верховным главнокомандующим вооруженных сил (в настоящее время он выполняет обязанности главнокомандующего ВС от имени парламента).

В соответствии с изменениями глава государства сможет объявлять чрезвычайное положение и формировать бюджет страны (сегодня эти вопросы находятся в ведении правительства и выносятся на рассмотрение и утверждение парламента).

Для выдвижения кандидатом в президенты гражданин Турции должен будет заручиться поддержкой хотя бы одной партии, получившей на предыдущих парламентских выборах более 5% голосов избирателей (по нынешней конституции, кандидат может быть выдвинут от партии, набравшей на выборах более 10% голосов, или, если его поддерживают не менее двадцати депутатов парламента).

Снимается требование о невозможности одновременного пребывания на посту президента и председателя политической партии. В случае утверждения реформы президент не должен будет больше соблюдать нейтральность и сможет открыто продвигать интересы своей партии.

Согласно поправкам парламент теряет прямой контроль за деятельностью правительства, так как они отменяют обязательные отчеты министров парламенте. Депутаты смогут обращаться к правительству только через письменные запросы.

Кроме того, скорректирован механизм импичмента президента. В случае принятия реформы за создание специальной комиссии по расследованию действий главы государства должны будут высказаться 50% депутатов парламента. Предложение о передаче вопроса в Верховный суд будет приниматься при поддержке 2/3 депутатов (по нынешней конституции, глава государства может быть привлечен к ответственности по инициативе не менее 1/3 от общего числа членов ВНСТ, решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 от общего числа депутатов).

Поправки в конституцию предполагают снижение возраста для кандидатов в депутаты ВНСТ с 25 до 18 лет и увеличение их числа с 550 до 600. Лица, имеющие отношение к вооруженным силам, будут лишены права баллотироваться.

Изменяется срок полномочий парламента - с 4 до 5 лет. Парламентские и президентские выборы предложено проводить в один день.

Порядок проведения референдума

Референдум проводится в соответствии с законом, принятым в мае 1987 г. Для голосования используется бюллетень, белая часть которого - для отметки "да", коричневая - для отметки "нет".

Вынесенный на рассмотрение вопрос считается принятым, если его поддержали более половины принявших участие в голосовании.

Право голоса имеют граждане Турции, достигшие 18-летнего возраста. По данным Центральной избирательной комиссии, число зарегистрированных избирателей в настоящее время составляет 56,9 млн (население страны - 78,7 млн).

Голосование турецкой диаспоры

Право голоса имеют также турки, проживающие за границей, но сохранившие турецкое гражданство. Это 2,8 млн человек, или 5% от общего количества избирателей в Турции.

В преддверии референдума Анкара предприняла попытки организовать агитационные кампании в ряде государств ЕС, где есть крупные турецкие диаспоры. Однако власти ряда стран отказали турецким политикам в праве вести агитацию. Так, в Германии 2 марта было отменено выступление главы Минюста Турции Бекира Боздага в городе Гаггенау, а 6 марта - мероприятие с участием министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в Гамбурге.

Против турецкой агитации в стране выступили Нидерланды. 11 марта самолету Мевлюта Чавушоглу не разрешили совершить посадку в Роттердаме. На следующий день голландские власти перекрыли дорогу к резиденции генконсульства Турции в Роттердаме министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатме Бетюль Сая Кайе. Агитационную кампанию Анкары отказались поддержать Швеция и Дания.

Эти события привели к обострению отношений между Анкарой и Брюсселем. Эрдоган уже обещал, что после 16 апреля пересмотрит политические связи с ЕС.

Опросы

Предварительные опросы называют примерно равное число сторонников и противников поправок в конституцию.

Сторонники считают, что сильный лидер сможет эффективнее решать экономические проблемы страны и бороться с терроризмом, с которым Анкара все чаще сталкивается на своей территории.

Критики же уверены, что она даст Эрдогану единоличную власть и вернет Турцию к султанату. Кроме того, оппозиция отмечает, что и голосование, и подготовка к нему проходят в условиях чрезвычайного положения, введенного еще в июле 2016 г. после попытки госпереворота, что сильно ограничивает возможности агитации для противников изменения конституции.