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Экспедиция МКС-51/52. Досье

Биографии и справки
19 апреля, 20:10 UTC+3
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-04" отправится на МКС 20 апреля, в состав экипажа вошли россиянин Федор Юрчихин и американец Джек Фишер
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Члены экспедиции МКС-51/52 Джек Фишер и Федор Юрчихин

Члены экспедиции МКС-51/52 Джек Фишер и Федор Юрчихин

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 апреля 2017 г. в 10:13 мск запланирован запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-04".

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На Международную космическую станцию (МКС) отправятся два члена экспедиции МКС-51/52 - россиянин Федор Юрчихин (для него этот космический полет станет пятым по счету) и американец Джек Фишер (без опыта космических полетов). Стыковка корабля с МКС запланирована на 16:22 мск в тот же день.

Программа экспедиции

Экспедиция МКС-51/52 впервые с 2009 г. (полет "Союз ТМА-16") отправится на МКС в неполном составе.

На месте третьего члена экипажа "Союза МС" будет установлен 70-килограммовый грузовой контейнер. После стыковки численность российских космонавтов на борту орбитальной станции составит не три человека, как ранее, а два. Вызвано это задержкой запуска многофункционального лабораторного модуля "Наука". После стыковки с "Наукой" численность российского экипажа вновь будет увеличена.

Федору Юрчихину и Джеку Фишеру предстоит работать на борту экспедиции до декабря 2017 г. Они присоединятся к находящимся с ноября 2016 г. на станции российскому космонавту Олегу Новицкому, французу Тому Песке и американке Пегги Уитсон, с которыми продолжат работу по программе 51-й экспедиции до июля 2017 г. Затем в рамах 52-й экспедиции они будут работать с россиянином Сергеем Рязанским, американцем Рэндолфом Брезником и итальянцем Паоло Несполи.

Талисманом экспедиции и индикатором невесомости станут плюшевый щенок, игрушечный символ солнца, а также фигурки персонажей мультфильма "Космические Юра и Нюра", которые после возвращения на Землю передадут в детский онкоцентр.

В задачи экспедиции входит стыковка с грузовым кораблем Dragon в мае 2017 г., а также 56 научных экспериментов. Юрчихин и Фишер попытаются провести необычный опыт - изготовить на орбите кефир. Члены экспедиции будут проводить фото и видеосъемку хроники полета МКС.

Экипаж

Федор Юрчихин (командир корабля "Союз МС-04", бортинженер экспедиции МКС-51, командир МКС-52) - инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса госкорпорации "Роскосмос". Родился 3 января 1959 г. в Батуми (Аджарская АССР в составе Грузинской ССР, ныне - Грузия). Окончил Московский авиационный институт (1983). Кандидат экономических наук. В 1983-1991 гг. был инженером НПО "Энергия" (ныне - РКК "Энергия"), затем работал ведущим специалистом в Центре управления полетами (ЦУП), в 1995-1997 гг. - помощник руководителя полетом по программе "Мир-NASA".

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В октябре 1997 г. Федор Юрчихин был зачислен в отряд космонавтов. После двухлетней подготовки назначен на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов РКК "Энергия". Совершил четыре полета в космос к МКС общей продолжительностью 537 суток 2 ч. 31 мин., восемь раз выходил в открытый космос. Первый полет - 7-18 октября 2002 г. на шаттле Atlantis в качестве специалиста полета; второй полет - с 7 апреля по 21 октября 2007 г., командир корабля "Союз ТМА-10"; третий полет - с 16 июня по 26 ноября 2010 г. (командир "Союз ТМА-19"); четвертый полет - с 29 мая по 11 ноября 2013 г. (командир "Союз ТМА-09М"). Был командиром 15-й и 37-й экспедиций на МКС, бортинженером экспедиций МКС-24, 25 и 36. Герой РФ (2008), летчик- космонавт РФ (2003). Женат. Имеет двух дочерей.

Джек Фишер (бортинженер "Союз МС-04" и МКС-51/52) - астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Родился в городе Боулдер (шт. Колорадо, США). Окончил Военное авиационное училище ВВС США (1996), Массачусетский технологический институт (1998). Затем стал пилотом 391-й эскадрильи ВВС США, в качестве пилота истребителя F-15 участвовал в военных операциях в Афганистане и Ираке в 2001 и 2003 гг. С 2004 г. служил 411-й летно- испытательной эскадрилье, участвовал в испытаниях различных самолетов, в том числе истребителя F-22 Raptor. Полковник ВВС США. В июне 2009 г. зачислен в отряд астронавтов. Женат, имеет двух дочерей.

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