День Катастрофы в Израиле. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 апреля 2017 г. в Израиле отмечается День Катастрофы - Йом ха-Шоа.

Это национальный день памяти и траура (официальное название - День Катастрофы и Героизма европейского еврейства) в Израиле и за его пределами, посвященный шести миллионам евреев, погибшим от рук нацистов в годы Второй мировой войны (Холокост).

Приурочен к восстанию в Варшавском гетто в апреле - мае 1943 г. По еврейскому календарю отмечается 27-го числа месяца нисана. Установлен израильским парламентом в 1951 г. в привязке к празднику Песах (в память исхода евреев из Египта) и Дню независимости (отмечается в мае; как и Песах, плавающая дата), что символизирует путь еврейского народа от гонений к возрождению государства.

Восстание в гетто

Варшавское гетто - еврейское гетто, созданное нацистами в Варшаве в период оккупации Польши. Решение о его организации было принято в октябре 1940 г. В ноябре территория, на которой проживали около 440 тыс. человек (37% населения Варшавы), была огорожена кирпичной стеной высотой 3 м и длиной 18 км.

До своего разрушения это гетто было самым крупным на занятых территориях. Первоначально выход из гетто наказывался тюремным заключением до 9 месяцев, с ноября 1941 г. стала применяться смертная казнь. Население быстро сокращалось: люди умирали от истощения (ежедневная норма питания составляла в среднем 1/14 нормы потребностей взрослого человека), или их отправляли в концлагеря. К 1943 г. в гетто остались лишь порядка 30 тыс. человек.

На 19 апреля 1943 г. была намечена отправка последних жителей гетто в лагеря смерти. В связи с этим они подняли восстание. Им руководила антифашистская организация (около 500 человек) во главе с Мордехаем Анелевичем. Натолкнувшись на сопротивление, нацисты начали поджигать дома. Обитатели гетто укрывались в заранее подготовленных бункерах. Противостояние, продолжавшееся до 16 мая, было жестоко подавлено войсками СС. Были убиты от 7 тыс. до 10 тыс. человек, около 6 тыс. сгорели заживо.

Оставшиеся в живых 15 тыс. человек были отправлены в концлагерь Треблинку. 16 мая гетто было ликвидировано.

Традиции

День траура начинается накануне вечером с официальной церемонии в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" на площади Варшавского гетто в Иерусалиме. В 10 утра по всей стране звучит сирена и в двухминутном молчании замирают все израильтяне, отдавая дань памяти погибшим. В 11 утра церемония с участием первых лиц государства проходит в израильском парламенте.

Также траурные мероприятия проводятся у мемориалов жертвам нацизма в разных городах, в школах и общественных местах. В синагогах и культурных центрах зажигают шесть свечей - в память о шести миллионах погибших евреев. Раввины и все присутствующие на церемониях памяти произносят траурные молитвы. Общественные развлечения запрещены, до вечера закрыты рестораны, кафе и бары.