Российско-германские политические отношения. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 мая 2017 г. состоится визит в Россию канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В Сочи она встретится с президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что темами переговоров станут двусторонние отношения, участие России в саммите G20 под председательством Германии (июль 2017 г., Гамбург), ситуации на Украине и в Сирии и др. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о политических отношениях между двумя странами.

Правовая база и встречи на высшем уровне

Дипломатические отношения между ФРГ и СССР были установлены 13 сентября 1955 г., 26 декабря 1991 г. ФРГ признала РФ правопреемницей СССР. Правовой фундамент российско-германских отношений образуют Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ, подписанный 9 ноября 1990 г., и Совместное заявление президента России Бориса Ельцина и канцлера ФРГ Гельмута Коля от 21 ноября 1991 г., в котором изложены основные принципы политических отношений между РФ и ФРГ.

С начала 1990-х гг. встречи российских президентов с германскими канцлерами приобрели регулярный характер. Так, президент РФ Борис Ельцин (1991-1999 гг.) и канцлер ФРГ Гельмут Коль (1982-1998 гг.) провели более 20 встреч, а президент РФ Владимир Путин (в 2000-2008 гг. и с 2012 г.) и канцлер Герхард Шрёдер (1998-2005 гг.) - свыше 30.

С Ангелой Меркель, занимающей пост канцлера ФРГ с 2005 г., Владимир Путин провел 25 встреч (до 2008 г. - 11, с 2012 г. - 14), а Дмитрий Медведев, возглавлявший российское государство в 2008-2012 гг., встречался с канцлером 20 раз. Встречи президентов и канцлеров проходили как в ходе взаимных визитов, так и в рамках международных мероприятий. Канцлер Ангела Меркель в общей сложности приезжала в нашу страну 15 раз (предстоящий визит - 16-й).

Россию также посещали президенты ФРГ: Роман Херцог - в сентябре 1997 г. с официальным визитом, Йоханнес Рау - в сентябре 2002 г. с государственным визитом, Хорст Кёлер - в январе 2005 г. в связи с закрытием Года немецкой культуры в России, Кристиан Вульф - в октябре 2010 г. с государственным визитом.

Отношения в 2000-е гг.

В 2000 г. Россия и Германия провозгласили курс на стратегическое партнерство, в последующие годы отношения развивались успешно как в сфере политики, так и экономики, действовал ряд совместных структур и форматов. Так, огромное значение придавалось межгосударственным консультациям, которые проводились с 1998 г. ежегодно попеременно в РФ и ФРГ с целью расширения торгово-экономических и политических связей. Долгое время этот механизм координации двустороннего сотрудничества был уникальным в российской практике, потом подобные мероприятия Россия стала проводить с Францией, с Италией и другими странами. В 2001 г. по инициативе Владимира Путина и Герхарда Шрёдера с целью сближения двух народов и углубления взаимопонимания между странами был учрежден германо-российский общественный форум "Петербургский диалог".

Стороны активно сотрудничали в рамках Программы глобального партнерства, запущенной в 2002 г. по инициативе G8 и направленной на реализацию разоруженческих проектов. При содействии ФРГ в России были введены в строй заводы по уничтожению химоружия в Горном (Саратовская область, 2002), в Камбарке (Удмуртия, 2006), в Почепе (Брянская область, 2010), сооружены хранилища реакторных отсеков утилизированных АПЛ Северного флота. Большое значение имело соглашение о транзите военного имущества и персонала ФРГ через территорию РФ в связи с участием Германии в международных силах в Афганистане (ИСАФ), вступившее в силу в 2004 г. Это был первый подобный документ РФ с участником ИСАФ (позже такие договоры были заключены с Францией, Италией, США и др.).

Германия, занимающая лидирующие позиции в Европе, активно поддерживала Россию и проводимый ею курс на международном уровне, в частности выступала за активизацию сотрудничества между ЕС и РФ, за установление безвизового режима. В 2008 г., когда некоторые страны негативно оценили действия России в ходе грузино-югоосетинского конфликта и потребовали введения против нее санкций со стороны ЕС, Германия не согласилась с этим предложением. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер принимал участие в качестве посредника в урегулировании конфликта, поддерживал тесный контакт с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В том же году на саммите НАТО в Бухаресте Германия не согласилась с планами скорейшего принятия в альянс Украины и Грузии (Россия неоднократно высказывалась против расширения НАТО на восток).

В ноябре 2012 г. бундестаг (парламент ФРГ) принял резолюцию, в которой выражалась озабоченность в связи с нарушением прав человека в РФ. В частности, ситуация на Северном Кавказе в этой области была названа "неприемлемой", говорилось о гонениях на представителей оппозиции со стороны властей, выдвигались требования рассмотреть вопросы, касающиеся гибели Сергея Магнитского и др. По мнению ряда экспертов, антироссийская риторика была связана с начинавшейся в стране предвыборной кампанией (выборы состоялись в сентябре 2013 г.).

Ситуация после 2014 г.

На фоне обострения украинского кризиса канцлер Ангела Меркель обвинила Россию в дестабилизации обстановки на Украине и заявила о возможности введения Евросоюзом 17 марта 2014 г. антироссийских санкций, включающих "адресные меры в отношении лиц, ответственных за эскалацию ситуации". После 17 марта Меркель неоднократно выступала за продление европейских ограничительных мер. Помимо этого, в 2014 г. Германия предприняла дополнительные шаги в этом направлении. Так, были отменены запланированные двусторонние мероприятия: 15-й раунд межгосударственных консультаций и 14-е заседание "Петербургского диалога". Были заморожены строительство Центра боевой подготовки сухопутных войск в Мулино (Нижегородская область) с использованием технологий компании Rheinmetall (стоимость проекта оценивалась в €120 млн) и сделка о продаже России продукции оборонно-космического подразделения Airbus Group NV (в частности, спутниковых технологий на общую сумму около €700 млн). Эти решения выходили за рамки секторальных санкций ЕС, т.к. они не распространяются на уже заключенные контракты. Также корвету Балтийского флота РФ "Бойкий" было отказано в участии в традиционном морском фестивале "Кильская неделя".

В октябре 2014 г. министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия "пытается решать военными средствами те проблемы, которые не удается решить дипломатическим путем". В этой связи она призвала власти ФРГ увеличить военный бюджет. Летом 2016 г. министерство обороны ФРГ завершило работу над новой "Белой книгой", посвященной вопросам обеспечения национальной безопасности. В списке из десяти самых серьезных угроз для Германии Россия заняла третье место. Согласно документу, из партнера она превратилась в соперника, который "повышает военную активность на внешних границах ЕС".

Несмотря на охлаждение двусторонних политический отношений, Германия и Россия не прекращали сотрудничество по международным проблемам. Так, с июня 2014 г. продолжаются встречи в рамках "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция) по урегулированию украинского кризиса. Стороны также взаимодействовали в рамках переговоров Ирана с "шестеркой" посредников по вопросу ограничения иранской ядерной программы (итоговое соглашение было достигнуто в 2015 г.) и по уничтожению химического оружия в Сирии (процесс завершен в 2016 г.).

В числе проблем, по которым у сторон сохраняются разногласия, ситуация в Сирии. Так, Германия выступает за "демократическое смещение режима Башара Асада". Россия же считает, что вопрос о дальнейшем пребывании Асада у власти могут решить только сами сирийцы. Тем не менее, по словам Ангелы Меркель, "необходимо вернуть урегулирование ситуации в Сирии на площадку ООН и продолжать сотрудничество с Россией".

На фоне осложнения политических отношений происходит и падение товарооборота. В 2016 г. он снизился до $40,7 млрд (в 2015 г. - $45,7 млрд, в 2014 г. - $70 млрд). Вместе с тем по этому показателю Германия сохранила лидирующую позицию среди европейских стран и второе место в мире после Китая. В марте 2017 г. Ангела Меркель заявила, что Германия заинтересована в отмене европейских антироссийских санкций и в улучшении отношений с Россией по мере подвижек в урегулировании ситуации на Украине.