Денежные переводы из России на Украину. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 мая 2017 г. вступают в силу поправки в закон "О национальной платежной системе", подписанные президентом РФ Владимиром Путиным 3 апреля 2017 г. Фактически вводятся ограничения на перевод денежных средств на Украину с использованием иностранных платежных систем.

Это ответ на действия властей Украины, ранее ограничивших денежные переводы из РФ при помощи российских платежных систем.

Запрет российских систем денежных переводов на Украине

17 октября 2016 г. президент Украины Петр Порошенко своим указом расширил санкции в отношении России.

Согласно документу, на территории Украины была запрещена деятельность шести российских платежных систем: "Колибри" (владелец - Сбербанк), "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик Ру") и Blizko (Связь-Банк).

Кроме того, в начале ноября 2016 г. Нацбанк Украины запретил использование в стране популярных платежных систем Webmoney, "Яндекс.Деньги" и QIWI Wallet. Регулятор пояснил, что они никогда не были разрешены, поскольку их деятельность всегда противоречила национальному законодательству.

Под запрет не попали американские системы денежных переводов - Western Union и MoneyGram.

Российский закон

9 ноября 2016 г. депутат от фракции "Единая Россия" Владислав Резник внес в Госдуму законопроект "О внесении изменения в Федеральный закон "О национальной платежной системе" (в части совершенствования механизма регулирования трансграничных переводов денежных средств без открытия банковского счета)". 5 декабря 2016 г. вторым инициатором законопроекта стал Петр Пимашков ("Единая Россия").

Согласно документу, в случае если какая-то страна ввела ограничения на деятельность российских систем денежных переводов, то из России в это государство не разрешается переводить деньги без открытия банковского счета с использованием платежных систем, прямо или косвенно неподконтрольных российским собственникам. В пояснительной записке говорилось, что законопроект внесен в ответ на действия властей Украины, приведшие к ограничению конкуренции на российском рынке денежных переводов.

22 марта 2017 г. закон был принят Госдумой в третьем и окончательном чтении, 29 марта - одобрен Советом Федерации, 3 апреля - подписан президентом РФ.

Таким образом, с 5 мая из России на Украину нельзя будет перечислять деньги с использованием Western Union, MoneyGram и других иностранных систем переводов средств.

Статистика

По данным ЦБ РФ, в 2016 г. физические лица отправили из России на Украину $622 млн (0,6% от валового внутреннего продукта, ВВП Украины) - это самый низкий показатель за последние 10 лет. Средняя сумма перевода составила $252,7. При этом рекорд по объемам переводов, $3 млрд 78 млн, был зафиксирован в 2013 г. - тогда эта сумма соответствовала 1,6% ВВП Украины.

На долю Украины в 2016 г. пришлось 8,4% всех денежных переводов из России (в 2013 г. - 13%).

В 2016 г. переводы в обратном направлении, с Украины в Россию, составили $90,6 млн.