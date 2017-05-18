Дивиденды "Газпрома". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 мая 2017 г. совет директоров "Газпрома" рекомендовал выплатить по итогам 2016 г. дивиденды в 8,04 руб. на одну акцию.

Таким образом, на выплату дивидендов будет направлено 190,3 млрд руб., что составляет 20% прибыли компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Для "Газпрома" это самая большая сумма выплат по дивидендам с 2012 г. - тогда по итогам предыдущего года акционеры получили 212 млрд руб.

ПАО "Газпром" является одним из крупнейших российских налогоплательщиков. В 2016 г. налоги с компании составили 1,3 трлн руб. или 9,6% от всех доходов бюджета - 13 трлн 459,5 млрд руб. Кроме того, компания ежегодно выплачивает крупные дивиденды со своих доходов.

Ввиду того что государство напрямую или косвенно владеет 50,26% акций компании (Росимуществу принадлежит 38,4%, государственному "Роснефтегазу" - 10,97%, "Росгазификации" - 0,89%), дивиденды играют важную роль в пополнении федерального бюджета. Так, в 2016 г. от выплат по акциям "Газпрома" по итогам 2015 г. бюджет получил 93,5 млрд руб. (0,7% от всех доходов).

История дивидендов

Впервые "Газпром" выплатил дивиденды по итогам 1994 г. - 20 неденоминированных рублей (2 копейки с учетом деноминации) за одну акцию. Всего на выплаты было направлено 128 млрд руб., что составило около 0,1% от общих доходов федерального бюджета 1995 г. В 1995-1996 гг. дивиденды составили ту же сумму. В 1997 г. они были повышены до 30 руб. (3 копейки) на одну акцию. По итогам 1998 г. из-за финансового кризиса и полученного чистого убытка "Газпром" от выплаты дивидендов отказался.

В 1999 г. дивиденды на одну акцию "Газпрома" составили 10 копеек. Всего было выплачено 710 млн руб., госбюджет от них получил 487 млн руб. или 0,7% от общих доходов (608 млрд руб.). Впоследствии размер выплат увеличивался. Так, в 2004 г. он впервые превысил уровень в 1 руб. (1 руб. 19 копеек), а по итогам 2007 г. достиг 2 руб. 66 копеек. Тогда акционеры компании получили 59 млрд 154 млн руб.

По итогам 2008 г. из-за мирового финансового кризиса выплаты составили только 36 копеек на одну акцию (всего было выплачено 8 млрд 754 млн руб.). В 2009 г. выплаты вернулись на докризисный уровень (2 руб. 39 копеек). По итогам 2011 г. дивиденды составили рекордные 8 руб. 97 копеек на одну акцию, всего - 212 млрд 286 млн руб., из которых государство получило 106,6 млрд руб. (0,8% от общих доходов бюджета).

По итогам 2012 г. выплаты составили 5 руб. 99 копеек на акцию (141 млрд 734 млн руб.). По итогам 2013-2014 гг. "Газпром" выплачивал по 7 руб. 20 копеек на акцию (всего 170,1 млрд и 169,9 млрд руб. соответственно), по результатам 2015 г. - 7 руб. 89 копеек (всего - 187 млрд руб.).

Принципы выплаты дивидендов

В настоящее время в качестве расчетной базы для выплаты дивидендов используется показатель чистой прибыли "Газпрома", определенной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Одновременно в компании прорабатывается вопрос перехода на выплату дивидендов, рассчитанных от консолидированной прибыли группы "Газпром" по МСФО. Размер дивидендов определяется советом директоров компании.

По итогам 2015 г. объем выплаченных дивидендов (187 млрд руб.) составил 24% от чистой прибыли для акционеров "Газпрома" (по МСФО), или более 50% от скорректированной чистой прибыли - по РСБУ.