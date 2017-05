Биография Роджера Мура

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 мая 2017 г. на 90-м году жизни скончался Роджер Мур - британский актер, исполнитель роли Джеймса Бонда в семи фильмах серии про "агента 007".

Происхождение и образование

Роджер Джордж Мур (англ. Roger George Moore) родился 14 октября 1927 г. в лондонском районе Стоуквелл. Его отец был полицейским, мать - домохозяйкой. Роджер был единственным ребенком в семье.

Во время Второй мировой войны жил в эвакуации в Холсворти (графство Девон). Учился в средней школе имени Роберта Чалонера (Амершем, графство Бакингемшир) и в мужском колледже имени Беды Достопочтенного при Даремском университете (графство Дарем), но так и не окончил обучение. Также в течение полугода посещал занятия в Королевской академии драматического искусства (Лондон).

Начало актерской карьеры

В середине 1940-х гг. исполнил первые эпизодические роли в кино, в том числе в фильме "Цезарь и Клеопатра" режиссера Гэбриела Паскаля (1945).

В 18 лет, вскоре после окончания Второй мировой войны, был призван в армию, сначала направлен в службу тылового обеспечения сухопутных войск ВС Великобритании, затем заведовал небольшим складом в Западной Германии. Вышел в отставку в звании капитана.

После армии вернулся к актерской карьере. В 1949 г. исполнил небольшие роли в фильме Брайана Десмонда Херста "Тротти тру" и в картине Стивена Харрисона "Гувернантка".

В начале 1950-х гг. работал фотомоделью, рекламировал одежду, зубную пасту и другие товары. Также снялся в передаче "Гостиная детектива" (1950).

В 1953 г. Роджер Мур переехал в США, где подписал контракт с кинокомпанией Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Однако снятые на MGM фильмы с его участием ("Прерванная мелодия" 1955 г., "Король и вор" 1955 г., "Диана" 1956 г. и др.) провалились в прокате. В результате Мур досрочно разорвал контракт с MGM и начал активно сниматься в американских и британских телесериалах ("Альфред Хичкок представляет", "Айвенго", "Мэверик" и др.).

Известность

Мировое признание Роджер Мур получил благодаря главной роли в сериале "Святой" (1962-1969), снятому по романам британского писателя Лесли Чартериса. Этот шпионский детектив из 118 серий, продлившийся шесть сезонов, прославил Мура как у него на родине, так и в других странах. Сразу после окончания съемок в сериале он сыграл в двух фильмах - "Перекрестный заговор" 1969 г. (режиссер - Элвин Ракофф) и "Человек, который ловил самого себя" 1970 г. (Бэзил Дирден).

Следующая большая работа Роджера Мура - роль в сериале "Сыщики-любители экстра-класса" (1971-1972) Лэсли Нормана и Бэзила Дирдена, в котором он снимался вместе с известным американским актером Тони Кертисом. За каждую серию Мур получал гонорар в размере £1 млн, что сделало его одним из самых высокооплачиваемых актеров того времени.

"Бондиана"

В 1973 г. Роджер Мур сменил Шона Коннери в роли секретного агента Джеймс Бонда, снявшись в фильме "Живи и дай умереть" режиссера Гая Хэмилтона. На тот момент ему было уже 45 лет, и он стал самым возрастным актером, сыгравшим этого персонажа. Мур появлялся на экранах в роли Бонда в течение следующих 12 лет. Он стал актером, снявшимся в самом большом числе картин популярной киносаги, - на его счету роли в семи фильмах. Помимо "Живи и дай умереть" - это "Человек с золотым пистолетом" Гая Хэмилтона (1974), "Шпион, который меня любил" (1977) и "Лунный гонщик" (1979) Льюиса Гилберта, "Только для твоих глаз" (1981), "Осьминожка" (1983) и "Вид на убийство" (1985) Джона Глена.

Параллельно со съемками в "Бондиане" Роджер Мур появился еще в нескольких фильмах: "Золото" (1974) и "Закричи на дьявола" (1976) режиссера Питера Р. Ханта, "Гонки "Пушечное ядро" Хэла Нидэма (1981), "Сорвать маску" Брайана Форбса (1984) и др.

Последующая деятельность

После "Бондианы" Роджер Мур снялся еще в более чем 20 фильмах и телесериалах. Его последней работой стал фильм "Сиделка" режиссера Яноса Эделены (2016).

В 1991 г. он стал послом доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В 2009 г. в интервью британской газете The Sunday Telegraph Мур заявил о намерении завершить актерскую деятельность, чтобы полностью посвятить себя работе в ЮНИСЕФ.

В 2000-2010-х гг. написал несколько книг: автобиографию "Мой мир - мой Бонд" (My Word is My Bond; 2008), "Бонд о Бонде: Главная книга о 50-летней истории "Бондианы" (Bond on Bond: The Ultimate Book on 50 Years of Bond Movies; 2012), "Последний герой" (Last Man Standing, 2014).

Награды

Награжден Орденом Британской империи (рыцарь-командор, 2003). Командор Ордена Искусств и литературы (Франция, 2008).

Почетный доктор Хартфордширского университета (Великобритания, 2012).

Лауреат премии "Генриетты" 1980 г. (специальная награда американской премии "Золотой глобус"). В 2007 г. получил именную звезду на голливудской "Аллее славы".

С 2002 г. был женат четвертым браком на Кристине Толстрап. У него было трое детей.