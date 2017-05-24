Финансовые показатели НАТО. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 мая в Брюсселе пройдет очередной саммит НАТО. Один из вопросов повестки дня касается финансирования альянса.

Финансируют альянс все 28 стран-членов за счет прямых и косвенных взносов. Из прямых ежегодных взносов, которые рассчитываются по формуле, учитывающей объем валового национального дохода страны, формируется бюджет НАТО. Косвенные взносы поступают на добровольной основе от отдельных государств, принявших решение участвовать в какой-либо конкретной миссии или операции под руководством альянса.

В основе этого механизма финансирования лежит принцип "затраты покрывает тот, кто их несет". Например, участие в Международных силах по содействию безопасности в Афганистане, которыми руководила НАТО в 2003-2014 гг. (в состав сил входили все члены блока), обошлось США примерно в $700 млрд, Германии - около $9 млрд, Дании - около $2 млрд, Литве - почти в $90 млн.

Бюджет НАТО

Бюджет состоит из трех частей: гражданского бюджета (в 2017 г. - €234 млн; в 2016 г. - €222,6 млн), военного (€1,3 млрд; €1,2 млрд) и бюджета Программы по инвестициям в обеспечение безопасности (€655 млн; €690 млн). Бюджет утверждается высшим политическим органом НАТО - Североатлантическим советом (Совет НАТО).

За счет гражданского бюджета покрываются расходы на персонал, включая выплаты пенсий гражданским сотрудникам (64%), эксплуатацию комплекса штаб-квартиры в Брюсселе (22%) и др. Средства выделяют из своих бюджетов министерства иностранных дел стран-членов.

Основными расходными статьями военного бюджета являются поддержка деятельности органов военного управления НАТО (48%), частичное финансирование операций и миссий (24%), а также выплата пенсий военным (9%). Средства поступают из военных бюджетов стран-членов.

Программа НАТО по инвестициям в обеспечение безопасности направлена на поддержку функционирования таких объектов, как аэродромы и морские порты, системы связи и информации, радиолокационные станции, склады и хранилища, средства навигации и др. Средства выделяются министерствами обороны государств-членов. В настоящее время крупнейшая доля в общем бюджете альянса принадлежит США - 22%.

За ними следуют Германия (14,6%), Франция (10,6%), Великобритания (9,8%), Италия (8,4%) и Канада (6,6%). Наименьшую финансовую нагрузку несет Исландия, не имеющая собственных вооруженных сил (0,05%). Из стран, вступивших в НАТО в период с 1999 г. по 2009 г., наибольшая доля у Польши (2,7%), наименьшая - у Албании (0,08%), у прибалтийских государств - 0,1-0,2%. За проверку счетов НАТО отвечает независимый Международный совет аудиторов, членов которого назначает Совет НАТО.

Оборонные расходы стран-членов НАТО

Объединенные вооруженные силы НАТО включают контингенты, выделенные странами - участницами блока. В связи с этим руководство альянса придает большое значение вопросу инвестиций государств в оборону. В конце 1970-х гг., во время холодной войны, по инициативе США была принята установка, согласно которой союзники должны были ежегодно увеличивать свои военные расходы минимум на 3%. Согласно исследованиям Пентагона, в 1978-1989 гг. из 16 стран-членов эти требования выполняли только пять государств: США, Канада, Люксембург, Норвегия и Испания.

В 1990 г., в связи с окончанием противостояния между Востоком и Западом и отсутствием угрозы со стороны Организации Варшавского договора, в НАТО было принято решение отказаться от требования ежегодного увеличения военных расходов. В связи с этим в течение 1990-х гг. почти все члены альянса снижали свои оборонные бюджеты. Вопрос об их увеличении вновь стал обсуждаться с 1999 г., когда блок принял документы, направленные на повышение оборонного потенциала с целью отражения новых угроз, прежде всего ввиду распространения ОМУ, международного терроризма и др.

После терактов 11 сентября 2001 г. эта тема стала особенно актуальной, и в 2006 г. члены НАТО официально договорились о сумме расходов на оборону в размере 2% от ВВП. На тот момент этой нормы придерживались шесть стран: Болгария (2,3%), Великобритания (2,4%), Греция (2,8%), США (4,1%), Турция (2,2%) и Франция (2,5%). В последующие годы, несмотря на принятый стандарт, в целом расходы не повышались, более того, некоторые страны не только не выполняли требование о 2%, но и периодически снижали расходы (в их числе Германия, Италия, Португалия, Турция).

США также уменьшали ассигнования (тем не менее страна никогда не тратила на оборону менее 2% от ВВП): в 2009 г. - 5,2%, в 2016 г. - 3,6%.

В 2016 г., согласно отчету НАТО, не менее 2% от ВВП на оборону потратили, помимо США, четыре страны: Великобритания (2,1%), Греция (2,3%), Польша (2%) и Эстония (2,8%). Многие члены альянса разработали национальные планы по достижению установленной нормы к 2024 г. При этом по сравнению с 2015 г. общие расходы на оборону европейских стран НАТО и Канады увеличились в реальном выражении на $10 млрд (3,8%).

В 2016 г. на долю США приходилось 68% совокупных оборонных расходов стран НАТО. В отчете альянса указывается, что, учитывая статус США как "глобальной державы", их затраты в сфере обороны нельзя сравнивать с расходами других стран. Однако отмечается необходимость стремиться к "большей сбалансированности".

Помимо показателя 2% от ВВП, в НАТО действует еще один стандарт - члены альянса должны выделять 20% от своих оборонных расходов на приобретение новых образцов вооружений. Официально эта норма была принята на саммите в Уэльсе (Великобритания) в 2014 г. Согласно последнему отчету НАТО, в 2016 г. это требование выполнили 10 стран: Великобритания (22%), Италия (20%), Литва (27%), Люксембург (27%), Норвегия (25%), Польша (25%), Румыния (20%), США (25%), Турция (22%) и Франция (24,4%).

Оба целевых показателя достигли только три страны: США, Великобритания и Польша.