Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 июня 2017 г. самолет Y-8 вооруженных сил Мьянмы, следовавший внутренним рейсом из г. Мьей в Янгон, упал в море в 30 км к западу от г. Тавой. На борту находились 104 человека: экипаж и пассажиры - члены семей военнослужащих. По предварительным данным, все они погибли.

Shaanxi Y-8 - семейство китайских многоцелевых транспортных самолетов, разработанное на базе советского военно-транспортного самолета Ан-12. Первый полет базовая модель совершила 25 декабря 1974 г., самолеты семейства серийно производятся с 1981 г. по настоящее время на мощностях Shaanxi Aircraft Industry Corporation. Построено не менее 75 машин. Самолеты этого типа состоят на вооружении ВВС КНР, Венесуэлы, Пакистана, Судана, Шри-Ланки, Мьянмы и Танзании.

История производства

Несколько экземпляров Ан-12 и лицензия на их производство были приобретены в Советском Союзе Китаем в начале 1960-х гг., однако из-за дипломатического конфликта и разрыва экономических связей серийное производство модернизированных лицензионных копий самолета было налажено только в начале 1980-х гг. Первоначально Y-8 были идентичны Ан-12, со временем конструкция модернизировалась, в том числе при участии инженеров американской корпорации Lockheed и украинского авиастроительного предприятия "Антонов". Были изменены остекление кабины штурмана, конструкция грузовой рампы, разработан китайский двигатель.

Конструкция

Самолет построен по аэродинамической схеме свободнонесущего высокоплана с однокилевым вертикальным оперением и убирающимся шасси. Силовая установка - подвешенные под трапециевидным крылом четыре турбовинтовых двигателя китайского (Zhuzhou Wojiang-6, WJ6, мощностью 4 тыс. 250 лошадиных сил, аналог советского АИ-20) или импортного производства, с четырехлопастными винтами. В транспортных модификациях самолета погрузка и разгрузка осуществляются через грузовой люк и рампу в задней части фюзеляжа.

Модификации

Всего разработано более 20 модификаций, в том числе базовый патрульный самолет Y-8X; гражданские версии Y-8B и Y-8K; экспортный вариант Y-8D; трехпалубный Y-8F для перевозки овец; Y-8C с герметизированной грузовой кабиной и кислородной системой; носитель беспилотных летательных аппаратов Y-8E; Y-8F-200 с удлиненным фюзеляжем и более мощными двигателями; самолеты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-200 и ZDK-03; воздушный командный пункт Y-8T и др.

Технические характеристики первой серийной модификации Y-8A

- длина - 34,02 м;

- высота - 11,16 м;

- размах крыла - 38 м;

- масса порожнего самолета - 35 тыс. 500 кг, максимальная взлетная - 61 тыс. кг;

- крейсерская скорость - 550 км/ч, максимальная - 662 км/ч;

- практическая дальность - 5 тыс. 615 км;

- практический потолок - 10 тыс. 400 м;

- экипаж - пять человек;

- полезная нагрузка - 14 пассажиров в герметизированной кабине плюс 96 солдат или 58 парашютистов, либо 90 носилок и 20 сидячих раненых с тремя сопровождающими, либо 20 тыс. кг груза.

Катастрофы

Согласно данным из открытых источников, за время эксплуатации Y-8 с самолетами этого типа произошло четыре катастрофы (без учета ЧП 7 июня 2017 г.), в которых погибли в общей сложности 80 человек на борту и шесть человек на земле.

5 июля 1992 г. военно-транспортный самолет Y-8D (бортовой номер CR872) ВВС Шри-Ланки, следовавший внутренним рейсом из Коломбо в Палали с грузом вооружений, потерпел крушение в районе Иакаччи на севере страны. Погибли находившиеся на борту 19 человек. Представители радикальной организации "Тигры освобождения "Тамил илама" заявляли, что сбили самолет, однако власти Шри-Ланки официально эту информацию не подтвердили.

4 января 2001 г. близ авиабазы Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Китай) произошла катастрофа двух транспортных самолетов Y-8 (бортовые номера 31242 и 31243) Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК), одна из машин при этом рухнула на жилой дом. Погибли оба экипажа - 16 летчиков, и еще шесть человек на земле. Согласно данным СМИ, экипажи допустили столкновение в воздухе, однако по официальным данным оба самолета разбились в результате обледенения.

15 августа 2002 г. транспортный самолет Y-8B (бортовой номер CR873) ВВС Шри-Ланки, выполнявший тестовый полет после замены двигателей, разбился в районе аэропорта Ратмалана (г. Коломбо). Погибли все пять членов экипажа. Перед катастрофой летчики успели сообщить диспетчеру о пожаре и потере одного из двигателей.

3 июня 2006 г. самолет дальнего радиолокационного наблюдения и контроля Shaanxi KJ-200 (второй прототип, построенный на базе "транспортника" Y-8F-600) ВВС НОАК потерпел крушение в китайской провинции Аньхой. Воздушное судно, выполнявшее испытательный полет, потеряло управление, врезалось в гору близ д. Яоцунь и полностью разрушилось. Погибли все находившиеся на борту 40 человек - пятеро членов экипажа и 35 пассажиров, в том числе высокопоставленные военные и авиационные инженеры. Катастрофа произошла из-за обледенения поверхности крыла, вызванного ошибками при проектировании самолета. В дальнейшем в ходе доработки этого типа самолета в конструкцию крыла и хвостового оперения были внесены доработки.