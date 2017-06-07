Как устраняли неполадки с двигателями ракеты-носителя "Протон-М". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. На 8 июня 2017 г. в 06:45 мск запланирован запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур (арендуется Россией у Казахстана). Последний успешный запуск этой ракеты состоялся 9 июня 2016 г., с декабря того же года пуски были приостановлены после того, как выяснилось, что при изготовлении двигателей "Протона-М" были допущены нарушения технологии. В результате потребовалось отозвать для исправления неполадок 71 двигатель.

Двигатели второй и третьей ступеней "Протона-М"

Работу второй и третьей ступеней "Протона-М" обеспечивают жидкостные ракетные двигатели разработки Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА, Воронеж). Они изготавливаются на Воронежском механическом заводе (ВМЗ).

Двигательный блок второй ступени состоит из трех двигателей РД-0210 (8Д411К) и одного РД-0211 (8Д412К), третьей ступени - из РД-0213 и рулевого РД-0214 (блок объединен общим названием РД-0212, 8Д49). Во эти двигатели были разработаны в КБХА в 1962-1967 гг. специально для "Протонов".

Неполадки с двигателями ВМЗ и их устранение

1 декабря 2016 г. неудачей закончился запуск с Байконура ракеты-носителя "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс МС-04". Корабль не отделился от третьей ступени, большая их часть сгорела в атмосфере. Расследующая ЧП комиссия госкорпорации "Роскосмос" выяснила, что авария произошла из-за возгорания насоса двигателя третьей ступени ракеты-носителя - РД-0110 (11Д55), который был изготовлен на ВМЗ.

23 декабря 2016 г. Центр им. Хруничева (разработчик "Протона") сообщил, что госкомиссия приняла решение перенести намеченный на 28 декабря запуск "Протон-М" с Байконура (ракета должна была вывести в космос американский спутник EchoStar 21). Согласно официальной информации, перенос был вызван необходимостью "проведения дополнительных проверок систем ракеты-носителя и разгонного блока".

26 декабря источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что перенос запуска мог быть связан с неполадками одного из рулевых двигателей "Протона-М". "Принято решение заменить двигатель и ведущие к нему топливопроводы, провести полную дефектацию изделия", - сказал собеседник агентства.

20 января 2017 г. генеральный директор "Роскосмоса" Игорь Комаров провел на Воронежском механическом заводе рабочее совещание с руководителями ракетно-космической отрасли по вопросам повышения качества выпускаемой продукции. После этого гендиректор ВМЗ Иван Коптев подал в отставку по собственному желанию "в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции".

25 января 2017 г. стало известно, что руководство "Роскосмоса" решило отозвать на Воронежский механический завод для проверки в общей сложности 71 двигатель второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М". Поводом для этого стали технологические проблемы, вскрывшиеся в декабре 2016 г. в ходе огневых испытаний двигателей РД-0210, РД-0211, РД-0213, РД-0214. К проверке неисправных двигателей было привлечено НПО "Энергомаш" (бывшее ОКБ-456, созданное известным советским ученым Валентином Глушко), ведущий разработчик и производитель жидкостных ракетных двигателей. По данным пресс-службы "Роскосмоса", детальный анализ выявил, что при производстве на ВМЗ двигателей "Протона" использовали более дорогой припой с содержанием драгметаллов, который, однако не соответствовал установленным конструкторской документацией техническим требованиям по жаростойкости.

28 января в Воронеже состоялось выездное совещание с участием вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, представителей "Роскосмоса", ВПК и директоров предприятий ракетно- космической промышленности России. В ходе совещания Дмитрий Рогозин высказал мнение, что накопившиеся проблемы на ВМЗ упираются в "разгильдяйство и экономические проблемы". В тот же день Дмитрий Рогозин написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter ("Твиттере"): " Все виновные в подмене технологии и документации будут жестко наказаны. Три "Протона-М" будут разобраны. Двигатели 2 и 3 ступеней заменены".

Кроме того, по итогам совещания 28 января было решено перевести ВМЗ под управление НПО "Энергомаш". Это решение объяснили тем, что Центр им. Хруничева "испытывает финансовые трудности". Процесс перехода ВМЗ в состав "Энергомаша" планируется завершить до конца 2017 г.

24 марта в эфире канала "Россия 24" замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что Минобороны назначило штрафные санкции всем предприятиям, сорвавшим гособоронзаказ 2016 г. В частности, по его словам, военное ведомство в рамках ГОЗ-2016 не получили вовремя две ракеты "Протон-М". Размер штрафов не сообщался.

13 апреля "Роскосмос" сообщил, что НПО "Энергомаш" в течение двух лет внедрит систему дополнительного контроля для проверки двигателей на этапе огневых испытаний. "Система обеспечит предупреждение аварийных исходов испытаний и будет контролировать целый ряд параметров: давление, температуру, расход компонентов топлива, обороты и перемещения валов турбонасосных агрегатов", - говорилось в опубликованном на сайте госкорпорации сообщении. Как отметили в Роскосмосе, стоимость разработки и внедрения новой системы составит 45,5 млн руб., реализация проекта в общей сложности займет 2-2,5 года.

24 мая ВМЗ объявил, что проверил и устранил брак на первой партии отозванных двигателей, в полном объеме эти работы будут завершены в 2018 г.

4 июня Центр им. Хруничева сообщил, что госкомиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Протон-М" к вывозу на стартовый комплекс космодрома Байконур.